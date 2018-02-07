Еврокомиссия: для Западных Балкан дверь в ЕС открыта

6 февраля Еврокомиссия приняла стратегию "Реальная перспектива вступления стран Западных Балкан в ЕС и плодотворное сотрудничество ЕС с этими странами", которая подтверждает будущее региона в Европе, основанное на общих ценностях — стабильная, сильная и единая Европа.

В стратегии приведены приоритеты и сферы, в которых необходимо активно сотрудничать, чтобы решить конкретные проблемы, стоящие перед странами Западных Балкан; прежде всего — необходимость основательных реформ и добрососедских отношений. Во имя реальных перспектив необходимы последовательная работа и необратимые реформы. Успех на пути вступления в ЕС — это объективный и основанный на достижениях процесс, зависящий от конкретных результатов каждой из стран.

По словам президента ЕК Жана-Клода Юнкера, инвестирование в стабильность и благоденствие стран Западных Балкан — это инвестиция в будущее и безопасность союза. "Хотя на сегодняшний день и не предусматривается новое расширение, Европейский союз указывает Западным Балканам верное направление. Благодаря сильной политической воле, реальным и последовательным реформам, а также окончательному решению соседских споров страны Западных Балкан смогут продвинуться дальше на пути объедиения. Достижение этой цели, однако, зависит от объективных результатов", прокомментировал ситуацию президент и пообещал посетить в конце месяца все страны Западных Балкан.

Также вчера ЕК сообщила о шести начинаниях и о конкретных мерах, которые союз намерен предпринять в грядущие годы, чтобы поддержать действия стран Западных Балкан. В их числе — укрепление правового государства, более тесное сотрудничество в сферах безопасности и миграции, расширение энергосоюза ЕС и на страны Западных Балкан, снижение планы за роуминг и внедрение широкополосного подключения в регионе.

В стратегии также отмечено, что ЕС должен быть готов к принятию новых членов, если они выполнят необходимые критерии.