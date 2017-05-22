Еврокомиссия: дефицит бюджета Эстонии выйдет за установленные рамки

Сегодня Европейская комиссия представила рекомендации каждой из стран-участниц по экономико-политическим вопросам на следующие 12-18 месяцев, сообщило представительство Еврокомиссии в Эстонии.

В общем экономика еврозоны является достаточно прочной, однако проблему представляют медленный рост производительности, последствия кризиса, в том числе неравенство и нестабильность, вызванная прежде всего внешними факторами. Для исправления ситуации страны-участницы должны использовать появившиеся в результате оживления экономики возможности и претворить в жизнь структурные реформы, усилить инвестиции и укрепить государственные финансы.

Еврокомиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис сказал: ”В большинстве своем экономические тенденции позитивные и дают нам возможность увеличения конкурентоспособности и сопротивления, а также инновативности. Приоритетными должны стать реформы, призванные сделать экономический рост более вовлеченным и улучшить производительность. В интересах усиления восстановления экономики ЕС и дальнейшей дееспособности необходимо провести структурные реформы, усилить инвестиции и реализовать ответственную бюджетную политику”.

Еврокомиссар по вопросам занятости, социальных дел, навыков и мобильности рабочей силы Марианн Тиссен отметила, что в этом году авторы анализа особое внимание обратили на неравенство: ”Сейчас, когда экономика находится на взлете, мы должны принимать во внимание то, что требования в отношении навыков меняются, и создать новые возможности для тех, кто необходимыми умениями не обладает. Нам следует улучшить качество образования и обучения. С ростом производительности должны расти и зарплаты. Только так мы сможем достичь единой цели — улучшения качества нашей жизни”.

Сегодняшние рекомендации основываются на дискуссиях, государственных программах, данных Евростата и обнародованном недавно прогнозе.

Эстонии комиссия рекомендует следовать в своей бюджетной политике предупредительным мерам пакта стабильности и роста. Это означает, что в 2018 году следует исходить из бюджетной цели среднего периода. Согласно представленным Эстонией оценкам, в 2017 году в Эстонии будет наблюдаться структурный профицит в размере 0,2% от ВВП, а в 2018 году — структурный дефицит в размере 0,5% от ВВП, что не выйдет за рамки бюджетной цели среднего периода. По оценке же Еврокомиссии, уже в 2017 году бюджет Эстонии окажется в дефиците на 0,1% от ВВП, а в 2018 году на целых 0,9% от ВВП, и это больше установленной бюджетной цели среднего периода.

Рынок труда в Эстонии действует хорошо, но неравенство доходов — одно из самых больших в ЕС. Соотношение доходов 20% самых богатых и 20% самых бедных людей выросло с 5,4 в 2012 до 6,2 в 2015. Причиной неравенства является быстрый рост зарплат имеющих высокую квалификацию работников, и его несоответствие темпам роста доходов пенсионеров и людей, зависящих от социальных пособий и пособий по безработице. Наряду с этим уменьшилось сжижающее бедность влияние социальных пособий с 36% в 2010 году до 22% в 2015 году. В связи с этим в качестве одной из рекомендаций для Эстонии приводится улучшение сферы социальной защиты. Кроме того, Эстонии рекомендуется принять меры для уменьшения разницы в зарплатах мужчин и женщин, для чего в первую очередь следует сделать зарплаты более прозрачными и изменить систему родительской компенсации.

Наряду с этим Эстонии рекомендуется развивать частные инвестиции в научные исследования, технологии и инновации, в том числе через меры, делающие сотрудничество между научными учреждениями и предприятиями более эффективным.

Теперь совет должен принять рекомендации, а страны-участницы своевременно и в полном объеме внедрить их.