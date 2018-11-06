Еврокомиссар высказался за отказ от переговоров о вступлении Турции в ЕС
Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан высказался за окончательное прекращение переговоров о вступлении Турции в Евросоюз.
Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан высказался за окончательное прекращение переговоров о вступлении Турции в Евросоюз.
Членство Турции в ЕС не представляется реалистичным в обозримом будущем, заявил Хан в интервью газете Die Welt, опубликованном во вторник, 6 ноября. "В долгосрочной перспективе для Турции и Евросоюза было бы честнее пойти другими путями и прекратить переговоры", — подчеркнул еврокомиссар.
В частности, Йоханнес Хан напомнил о скептических высказываниях французского президента Эмманюэля Макрона по поводу шансов на достижение прогресса в переговорах. По словам Хана, это "вопрос порядочности — беспокоиться о прозрачных взаимоотношениях".
Решение по поводу предполагаемого отзыва у Турции статуса кандидата на вступление в Евросоюз принимают государства-члены ЕС. До последнего момента большинство стран ЕС не поддерживало идею прекращения переговоров. При этом процесс практически зашел в тупик: в июне было принято решение о приостановлении переговоров о вступлении Турции в ЕС. Критику Запада снискали, прежде всего, отход Анкары от верховенства закона в стране, ситуация с правами человека и свободой выражения мнений, преследования журналистов, правозащитников и ученых.
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