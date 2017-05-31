Еврокомиссар об экономическом и валютном союзе: евро — это больше, чем денежная единица

Сегодня Европейская комиссия обнародовала документ, целью которого является оживление дискуссии вокруг Экономического и валютного союза и содействие формированию единого видения о его будущей структуре, передает представительство Еврокомиссии в Эстонии.

В документе представлены конкретные меры, которые можно было принять до выборов в Европарламент 2019 года, а также предлагаются возможности на последующие годы, когда формирование союза должно быть закончено.

„Евро является одним из самых значительных достижений Европы. Это намного больше, чем просто денежная единица: евро родился в качестве обещания принести нам благополучие. Для того, чтобы это благосостояние смогли разделить и будущие поколения, мы должны показать политическую инициативу и начать укрепление Экономическоо и валютного союза Евросоюза и закончить его формирование. В сегодняшнем дискуссионном документе представлены различные идеи, призванные помочь созданию единого видения евро, а также внедрению конкретных шагов достижения этой цели”, — отметил еврокомиссар по евро и социальному диалогу, ответственный за союз финансовой стабильности, финансовых услуг и рынков капитала Валдис Домбровскис.

Само по себе доведение процесса становления Экономического и валютного союза до финальной точки не является целью, но это необходимо для обеспечения рабочих мест, экономического роста, социальной справедливости, экономического подхода и финансовой стабильности. Ответственность и солидарность, уменьшение и распределение рисков должны идти рука об руку. Союз должен быть открыт для всех стран-участниц ЕС, а принятие решений должно стать более прозрачным и основываться на демократической ответственности. Это — базовые принципы дальнейшей деятельности. Для достижения успеха крайне важно достичь политического консенсуса в отношении вектора движения и составить общий план деятельности, который четко упорядочил бы дальнейшие шаги.

Дальнейшая деятельность должна охватывать меры в трех основных сферах. Во-первых, следует создать интегрированную и действенную финансовую систему и договориться о том, что еще следует сделать к 2025 году. Во-вторых, необходимо создать более интегрированный экономический и фискальный союз. В-третьих нужно увеличить демократическую ответственность и усилить институты еврозоны.

Для того, чтобы сделать союз более сильным, страны-участницы должны быть готовы разделять в единых правовых рамках больше ответственности и принимать единые решения по вопросам еврозоны. В рамках общественной дискуссии будут рассмотрены также идеи создания Финансового департамента еврозоны и Европейского валютного фонда.

Данный документ — третий из пяти запланированных в ”Белой книге” будущего Европы, в которой представлены главные вызовы и возможности Европы на предстоящее десятилетие. С целью поддержания дискуссии Еврокомиссия вместе с Европарламентом и заинтересованными странами-участницам организует в разных городах и регионах ряд дискуссий относительно будущего Европы.