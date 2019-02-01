Еврокомиссар о скандале с польской говядиной: совершено преступление



"Совершена криминальная деятельность, польская прокуратура возбудила дело и должна выявить участников и всю теневую экономику. Здесь очевиден факт того, что работала не одна скотобойня, должны были быть и поставщики, и те, кто посредничал", — сказал в Андрюкайтис.

Сейчас, по словам Андрюкайтиса, в Польше проводится аудит — выясняется, кто мог поставлять небезопасное мясо.

Инспекторы Литовской продовольствено-ветеринарной службы установили, что 80 кг говядины неясного происхождения у польской мясоперерабатывающей Zaklad miesny приобрели литовские компании Bidfood Lietuva и Krekenavos agrofirma. Это мясо уже уничтожено.

В целом, по словам Андрюкайтиса, в страны ЕС попало около 2,4 тыс. тонн такого мяса.