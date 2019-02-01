Еврокомиссар о скандале с польской говядиной: совершено преступление

Находящийся с визитом в Вильнюсе ответственный за вопросы здравоохранения и безопасность пищевых продуктов член Европейской Комиссии Витянис Андрюкайтис по поводу экспорта небезопасной говядины из Польши в Литву заявил, что совершено преступление, и в нем участвовали не только производители, но и поставщики, посредники. По его мнению, это свидетельствует о том, что в стране не было достаточного ветеринарного контроля.
"Совершена криминальная деятельность, польская прокуратура возбудила дело и должна выявить участников и всю теневую экономику. Здесь очевиден факт того, что работала не одна скотобойня, должны были быть и поставщики, и те, кто посредничал", — сказал в Андрюкайтис.
Сейчас, по словам Андрюкайтиса, в Польше проводится аудит — выясняется, кто мог поставлять небезопасное мясо.
Инспекторы Литовской продовольствено-ветеринарной службы установили, что 80 кг говядины неясного происхождения у польской мясоперерабатывающей Zaklad miesny приобрели литовские компании Bidfood Lietuva и Krekenavos agrofirma. Это мясо уже уничтожено.
В целом, по словам Андрюкайтиса, в страны ЕС попало около 2,4 тыс. тонн такого мяса.
Польская служба установила, что говядина неясного происхождения с мясоперерабатывающего предприятия распространялась не только в Польше, но и в Эстонии, Финляндии, Франции, Венгрии, Португалии, Румынии, Испании, Швеции, Литве.
Еврокомиссия указала изъять небезопасное мясо с рынка и уничтожить его.
Подозрительное мясо попало и в Латвию
Мясо больных коров из Польши в небольшом количестве поступило на предприятие общепита Lido, сообщила агентству руководитель отдела общественных отношений Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Илзе Мейстере.
Lido получило 27 кг такой говядины, из них 9 кг находятся на складе предприятия, 18 кг отправлены предприятиям общепита.
Lido придется уничтожить мясо, находящееся на складе предприятия, а отправленное предприятиям общепита мясо проверено. Проверка показала, что остальные 18 кг говядины польского происхождения в общепит не попали, а использованы для изготовления колбас. Сбыт всей произведенной продукции предприятие остановило, и к потребителям она не попала, рассказала Мейстере.
В Эстонии мясо было изъято из оборота 30 января после полученного из Польши предупреждения, сообщил Ветеринарно-продовольственный департамент Эстонии.