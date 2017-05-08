Эстонские фестивали вновь удостоились европейского знака качества

Во вторник в Доме Европейского союза в рамках Дня Европы министр культуры Эстонии Индрек Саар и руководитель представительства Европейской комиссии в Эстонии Кейт Каземетс отметят 17 эстонских фестивалей, которым был присвоен европейский знака качества EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe).

Данный знак качества присуждается инновационным фестивалям с целью их признания и презентации на международном уровне.

„Отобранные фестивали войдут в каталог, который будет доступен по всей Европе как в бумажном, так и электронном виде. Издание представляет фестивали как самые передовые события в Европе в своей области с выдающимся художественным качеством и определяющим для сообщества значением”, — сказала руководитель Эстонского фестивального центра EFFE Леэло Лехтла.

Знака качества EFFE были удостоены 715 фестивалей из 39 стран Европы.

Премии и знаки качества присуждаются в рамках проекта Еврокомиссии EFFE. EFFE — платформа, объединяющая различные художественные и культурные фестивали Европы, задачей которой является распространение информации о важнейших тематических событиях в Европе, а также внедрение в жизнь действий, которые обогатят как фестивальный ландшафт, так и европейское общество, способствуя высокому художественному уровню и новаторскому подходу к организации фестивалей и привлекая различные сообщества на местом уровне.

Претворением в жизнь EFFE на общеевропейском уровне занимается Европейская ассоциация фестивалей (EFA). Эстонским центром фестивалей руководит PLMF Arts Management.

Оценку эстонских фестивалей проводили три местных эксперта, чье мнение было передано состоящему из девяти членов международному жюри для окончательной оценки. Оценки проводилась по трем основным критериям: художественная приверженность и инновативность, участие в развитии всего местного сообщества, а также европейские масштабы и международные перспективы.

Имена победителей были официально оглашены 4 мая в немецком Висбадене на мероприятии „EFA Arts Festivals Summit”.