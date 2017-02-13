Эстонская фирма получила 15 миллионов евро кредита от Европейского инвестиционного банка

Производитель суперконденсаторов Skeleton Technologies заключил с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) договор о кредите на сумму 15 миллионов евро. В качестве поручителя выступает Европейский фонд стратегических инвестиций.

Полученный от ЕИБ кредит позволит предприятию инвестировать в производство, научную и развивающую деятельность, чтобы сделать свою продукцию и системы еще лучше. Ранее Skeleton Technologies привлекли 26,7 миллионов евро капитала, и вместе с кредитом от ЕИБ общая сумма финансирования теперь составила 41,7 миллионов евро. Финансирование позволит фирме лучше обслуживать своих клиентов, среди которых есть немецкие производители автомобилей, ведущие мировые технологические компании и Европейское космическое агентство.

Президент Европейского инвестиционного банка Ян Вапавуори считает, что кредит от ЕИБ даст Skeleton Technologies надлежащий финансовый импульс для ускорения деятельности в сфере производства, науки и развития, а также для коммерческого развития с целью продавать свои суперконденсаторы как в Европе, так и на мировом уровне.

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”Кредит поможет нам сосредоточиться на том, как внедрить наши энергоэффективные технологии в сектора транспорта и электроэнергетики, где влияние уменьшения объема выбросов CO2 самое большое как в финансовом, так и в экологическом плане”, — сказал руководитель Skeleton Technologies Таави Мадиберк.

По его словам, кредит поможет расширить деятельность предприятия в Эстонии и Европе, и увеличить количество сотрудников. Skeleton Technologies планирует открыть новый завод массового производства угольных электродов в Дрездене в Германии, создав дополнительные рабочие места, что является одной из целей Европейской инвестиционной программы.

Вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип считает, что данный договор позволит Skeleton Technologies закрепить свои позиции лидера в данной сфере. Присутствовавший при подписании договора министр финансов Свен Сестер добавил, что эстонское правительство поставило отдельной целью увеличение объема инвестиций, что будет воплощено на деньги государства, а также в сотрудничестве с европейскими учреждениями.

Суперконденсаторы являются приборами для сохранения энергии, которые по сравнению с обычными аккумуляторами сохраняют энергию большей мощности, и срок их службы гораздо дольше. Суперконденсаторы Skeleton Technologies — единственные, при производстве которых используется запатентованный высокотехнологичный материал, который позволяет им сохранять вдвое больше энергии и в девять раз больше мощности по сравнению с другими аналогичными решениями