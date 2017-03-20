Эстония все чаще изымает из продажи представляющие опасность товары

Еврокомиссия представила отчет о системе быстрого обмена информации, связанной с опасными товарами. В прошлом году Эстония отреагировала на полученные сообщения 73 раза, что почти в два раза больше, чем в прошлые годы.

Согласно отчету, в 2016 году в систему были представлены 2044 сообщения, в результате чего в 3824 случаях были приняты последующие меры.

Все чаще опасные товары, о которых поступают сообщения в системе обмена информации, продаются в интернет-магазинах. Поэтому комиссия увеличила сотрудничество с Amazon, Ebay и Alibaba, чтобы более активно заниматься устранением опасных товаров с их сайтов, предназначенных для пользователей Евросоюза.

В 2016 году чаще всего поступали сообщения о такой категории товаров как игрушки (26%). За ними следовали механические транспортные средства (18%) и предметы одежды, текстиля и моды (13%).

Чаще всего сообщалось об опасности получения травм (25%) и химической опасности (23%).

Большинство из опасных товаров, в отношении которых поступили сообщения, были произведены за пределами ЕС. В отношении 53% (1069) случаев страной-производителем являлся Китай. Однако число связанных с китайскими товарами сообщений понизилось на 9% процентов с 2015 года (с 62% до 53%).

В 2016 году в отношении произведенных в ЕС товаров было представлено 468 сообщений (23%). 102 случая (5%) связаны с товаром из США, а 53 случая (2,6%) — из Турции. В случае с 158 (8%) сообщениями страна производителя товара была неизвестна.

Система быстрой обмены информацией используется в ЕС с 2003 года, чтобы оперативно убрать с продажи признанный опасным товар во всех государствах-членах ЕС.