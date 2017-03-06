Эстония вошла в десятку стран ЕС с высоким уровнем цифрового развития

В пятницу Еврокомиссия опубликовала результаты индекса цифровой экономики и общества (DESI) за 2017 год.

По данным Комиссии, ЕС делает успехи, однако, разрыв между странами с наилучшим и наихудшими показателями в рассматриваемой области остается чересчур большим. Вице-президент Андрус Ансип, ответственный за единый цифровой ранок, отметил: ”С течением времени Европа становится все более дигитализированной, однако, некоторым странам это дается нелегко. Для того, чтобы из единого цифрового рынка извлечь максимальную пользу, все страны-члены должны увеличить инвестиции. Мы не хотели, чтобы цифровая Европа развивалась с разными скоростями. Мы должны сотрудничать во имя того, чтобы Европейский Союз стал мировым цифровым лидером”.

Читать еще

DESI описывает полученные результаты 28 стран-членов в различных областях: от подключаемости и цифровых навыков — до дигитализации предприятий и общественных услуг.

По данным индекса DESI, Эстония находится на девятом месте в 2017 году в ЕС в цифровом секторе.

Наиболее развитой в цифровом отношении страной в ЕС является, в соответствии с отчетом, Дания. Последующие позиции за ней занимают Финляндия, Швеция, Голландия, Люксембург, Бельгия, Великобритания и Ирландия.

Наиболее отстающими от остальных по оснащенности интернетом странами в ЕС являются Румыния, Болгария и Греция.