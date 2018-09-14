14.09.2018, 14:44

Эстонии в ЕС хорошо? Председатель Еврокомиссии выступил с докладом о ситуации в союзе

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rus.delfi.ee
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Jean-Claude Juncker presidendiga
Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker Eesti president Kersti KaljulaidigaFoto: Priit Simson

В среду председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил перед Европарламентом с речью о ситуации в ЕС. Он сосредоточился на том, как построить более единый, сильный и демократичный Евросоюз. Юнкер подчеркнул, что Европа должна стать более суверенной, чтобы играть более существенную роль в глобальной политике.

”Судя по геополитике, пришло время, когда Европа должна взять свою судьбу в собственные руки. Выражение ”вместе сильнее” отражает собой суть членства в ЕС”, — сказал он.

Также Юнкер затронул вопросы миграции, охраны границ, свободных и справедливых выборов в Европарламент, партнерства с Африкой, брексита, перевода часов и другие важные темы. По многим вопросам им были представлены и конкретные инициативы.

После речи Юнкера в Доме ЕС состоялись дебаты. Вице-канцлер по вопросам Европы МИДа Эстонии Матти Маасикас и главный редактор журнала "Diplomaatia" Эркки Баховский отметили, что основным посылом Юнкера было то, что Европа должна быть единой и все страны должны найти точки соприкосновения. Было отмечено, что Эстония может чувствовать себя в ЕС хорошо и особой необходимости для переживаний нет.

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