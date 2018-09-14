Эстонии в ЕС хорошо? Председатель Еврокомиссии выступил с докладом о ситуации в союзе

”Судя по геополитике, пришло время, когда Европа должна взять свою судьбу в собственные руки. Выражение ”вместе сильнее” отражает собой суть членства в ЕС”, — сказал он.

Также Юнкер затронул вопросы миграции, охраны границ, свободных и справедливых выборов в Европарламент, партнерства с Африкой, брексита, перевода часов и другие важные темы. По многим вопросам им были представлены и конкретные инициативы.

После речи Юнкера в Доме ЕС состоялись дебаты. Вице-канцлер по вопросам Европы МИДа Эстонии Матти Маасикас и главный редактор журнала "Diplomaatia" Эркки Баховский отметили, что основным посылом Юнкера было то, что Европа должна быть единой и все страны должны найти точки соприкосновения. Было отмечено, что Эстония может чувствовать себя в ЕС хорошо и особой необходимости для переживаний нет.