Эстонии в ЕС хорошо? Председатель Еврокомиссии выступил с докладом о ситуации в союзе

В среду председатель ЕврокомиссииЖан-Клод Юнкер выступил перед Европарламентом с речью о ситуации в ЕС. Он сосредоточился на том, как построить более единый, сильный и демократичный Евросоюз. Юнкер подчеркнул, что Европа должна стать более суверенной, чтобы играть более существенную роль в глобальной политике.
”Судя по геополитике, пришло время, когда Европа должна взять свою судьбу в собственные руки. Выражение ”вместе сильнее” отражает собой суть членства в ЕС”, — сказал он.
Также Юнкер затронул вопросы миграции, охраны границ, свободных и справедливых выборов в Европарламент, партнерства с Африкой, брексита, перевода часов и другие важные темы. По многим вопросам им были представлены и конкретные инициативы.
После речи Юнкера в Доме ЕС состоялись дебаты. Вице-канцлер по вопросам Европы МИДа Эстонии Матти Маасикас и главный редактор журнала "Diplomaatia" Эркки Баховский отметили, что основным посылом Юнкера было то, что Европа должна быть единой и все страны должны найти точки соприкосновения. Было отмечено, что Эстония может чувствовать себя в ЕС хорошо и особой необходимости для переживаний нет.