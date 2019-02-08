ЕС выделил эстонской компании экотехнологий Elcogen кредит на 12 млн евро

Цель финансирования — помочь в развертывании действующего демонстрационного завода топливных элементов и стеков, которые используются в твердооксидных системах, создавая попутно рабочие места для высококвалифицированных специалистов. Финансирование позволит компании инвестировать в исследования и развитие в области топливных элементов, в наращивание объемов продукции и в запуск своего массового производства. Это также позволит Elcogen, идя навстречу растущим пожеланиям клиентов, включая ведущие промышленные компании в Европе и Азии, вывести на массовый рынок конкурентоспособные решения в области электричества на основе топливных элементов и водорода.

Вице-президент ЕИБ Александр Стубб отметил: ”Этот проект является результатом многолетних интенсивных исследований как внутри [компании], так и в сотрудничестве с ведущими университетами и институтами. Elcogen удалось предложить одну из наиболее эффективных среди существующих технологий топливных ячеек, и, я думаю, вполне логично, что ЕИБ и InnovFin должны поддержать таких европейских новаторов, чтобы сохранить и укрепить это ноу-хау в европейской экосистеме инноваций”.

Генеральный директор Elcogen Энн Ыунапуу сказал: ”Мы доказали своим клиентам, что разработанные в Эстонии в сотрудничестве с ведущими европейскими исследовательскими институтами топливные элементы — самые эффективные в мире. Кредит ЕИБ — это важная веха на пути к выведению нашей технологии на массовый рынок. За три года мы рассчитываем стать ведущим мировым производителем топливных элементов, потому что только это позволит нашим клиентам предоставлять недорогие и инновационные энергетические решения своим конечным пользователям”.

Карлос Моэдас, еврокомиссар по исследованиям, науке и инновациям, подчеркнул: ”Это соглашение с Elcogen — хороший пример того, что будущее инноваций опирается на науку. Сейчас мы делаем большой шаг вперед на пути к ресурсоэффективному и климатически устойчивому будущему и должны с помощью финансирования ЕС выводить на рынок больше идей, подобных этой”.

По завершении строительства Elcogen планирует выпускать около 2 миллионов элементов в год, обеспечивающих электрическую мощность в 50 МВт. Технология топливных элементов, разработанная Elcogen, позволяет с очень высокой эффективностью, сравнимой с достигаемой другими коммерчески доступными топливными элементами, преобразовывать в электроэнергию разные виды топлива, в основном водород и биогаз.

Запатентованная Elcogen технология потенциально может стать менее дорогостоящей, чем конкурирующие, поскольку при изготовлении топливных элементов она использует стандартные процессы и широкодоступные материалы. Ключевыми приложениями систем этого типа технологии топливных элементов являются электрогенераторы для жилого сектора, промышленные электроагрегаты и прочие внесетевые энергетические решения.

Общая информация

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) является долгосрочным кредитным учреждением Европейского союза, принадлежащим государствам ЕС. Он делает доступным долгосрочное финансирование для надежных инвестиций с целью содействия в достижении целей политики ЕС. За последние пять лет ЕИБ предоставил около 830 миллионов евро эстонским проектам, в т.ч. технологическим, инфраструктурным и транспортным.

Основанная в 2001 году компания Elcogen — эстонский производитель самых эффективных в мире топливных элементов. Компания разработала следующее поколение топливных элементов, выведя на рынок наиболее эффективную твердооксидную технологию, пригодную для электролиза и топливных элементов, попутно решив ключевые проблемы, связанные со стоимостью, размерами и сроком службы. До нынешнего кредита ЕИБ Elcogen уже привлекла 18 миллионов евро частных инвестиций и государственных средств. Помимо кредита ЕИБ Elcogen намерена в ближайшее время продолжить привлечение паевого капитала от новых и имеющихся инвесторов.

Топливные элементы — это новое поколение технологии получения чистой электроэнергии, позволяющее вырабатывать ее без внутреннего сгорания. Производство электроэнергии с помощью топливных элементов значительно эффективнее других методов, оно не приводит к выбросам загрязняющих веществ и безопасно. Кроме того, топливные элементы могут вырабатывать ”зеленый” водород, который будет играть важную роль в будущих решениях по аккумулированию энергии. Технология топливных элементов — сердце европейской и глобальной энергетической стратегии, направленной на сокращение использования ископаемого топлива и ограничение выбросов CO2.

Демонстрационные проекты InnovFin в области энергетики предоставляют кредиты, кредитные гарантии или паевое финансирование в размере, как правило, от 7,5 до 75 миллионов евро на инновационные демонстрационные проекты в области преобразования энергетической системы, включая технологии возобновляемой энергии, интеллектуальной энергетики, хранения энергии, улавливания, хранения и использования CO2, а также водородных и топливных элементов, помогая им преодолеть путь от демонстрации до коммерческого использования. Эта программа реализуется непосредственно ЕИБ и была создана в рамках Horizon 2020, европейской рамочной программы развития научных исследований и технологий (2014-2020).