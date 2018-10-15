15.10.2018, 14:20

ЕС утвердил механизм принятия санкций за применение химоружия

 (9)
rus.delfi.ee
EST
Salisbury
SalisburyFoto: BEN STANSALL, AFP

Главы МИД стран Евросоюза в понедельник, 15 октября, одобрили механизм для введения санкций за применение химического оружия. Теперь, как сообщает пресс-служба Совета ЕС, станет возможным введение штрафных мер против лиц и организаций, которые причастны к разработке и применению химоружия во всем мире, независимо от их гражданства и места нахождения.

Санкции могут вводиться как против тех, кто непосредственно участвует в производстве или использовании химоружия, так и тех, кто оказывает финансовую, техническую или иную поддержку, или каким-либо иным образом связан с этим процессом. Штрафные меры подразумевают заморозку активов, запрет на въезд в европейские страны, а также на получение средств от физических и юридических лиц из ЕС.

Это решение стало частью усилий ЕС по борьбе с распространением и применением химоружия, представляющего серьезную угрозу международной безопасности, отмечается в заявлении. На фоне растущего числа нападений с применением такого оружия в различных частях света ЕС таким образом подтверждает свою поддержку международной Конвенции о запрещении химоружия.

19 марта Совет ЕС по иностранным делам принял заявление, в котором назвал отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери нарушением Конвенции о запрещении химического оружия и международного права. Через полторы недели лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе заявили о необходимости "как можно скорее" принять положение, позволяющее вводить санкции в ответ на применение и распространение химоружия.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Владельцы, откликнитесь! На банковском счете государства лежат более 100 000 евро бесхозных денег

15.10.2018
Откуда на счете государства более 100 000 евро, который ждут своих законных владельцев? Оказывается, многие люди не знали о том, что могут получить обратно свои деньги, не смогли этого сделать или же государство не знает их банковских счетов, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее




Комиссия при минюсте насчитала более миллиарда евро ущерба за оккупацию Эстонии

15.10.2018
Комиссия при Министерстве юстиции оценила размер ущерба от оккупации Эстонии Советским Союзом. По оценке комиссии, он составил примерно 89 млрд рублей (в отчете валютный курс не указан), если по нынешнему курсу, то цена ущерба — 1,2 млрд евро, передает rus.err.ee.
Подробнее

-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
111,30 €
-30% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €
97,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
132,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Gold
290,- €
269,70 €

Аналитик SEB: Эстония в ожидании экономического кризиса

15.10.2018
Завершающаяся неделя сопровождается крупной коррекцией цен на фондовых биржах всего мира и сниженным прогнозом экономического роста от МВФ. Эти события только добавляют азарта провозвестникам "апокалипсиса", которые все громче обещают очередной экономический кризис.
Подробнее

Обычная подзарядка может привести к серьезному пожару: чего не знают люди и какие ошибки совершают

15.10.2018
Кажется, что проблемы с самовозгорающимися телефонами и прочей бытовой техникой происходят где угодно, только не у нас, в Эстонии. На самом деле, это не так: по статистике, пожары по причине неисправных бытовых приборов вышли на второе место после непотушенных сигарет. Только за этот год был зафиксирован 81 пожар из-за загоревшейся техники!
Подробнее

СМИ: действия Италии могут привести к краху Евросоюза

15.10.2018
Так, вице-премьеры Италии Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини составили проект бюджета, который предусматривает дефицит в размере 2,4% ВВП — при допустимой в ЕС отметке в 2%. Отмечается, что министр финансов Италии Джованни Триа не поддерживает этот проект бюджета, выступая за более европейский подход.
Подробнее

ВИДЕО | Уик-энд в КХЛ: финны обыграли финнов, игроки "Северсталь" посетили завод, на матче в Москве поздравили таллиннца

15.10.2018
До большого хоккейного события в Таллинне остается все меньше времени - уже на следующей неделе на арене Тондираба состоятся два матча регулярного чемпионата КХЛ. Delfi продолжает следить за игрой будущих хозяев площадки, финского клуба "Йокерит", а также его соперников - московского "Спартака" и "Северстали" из Череповца.
Подробнее

Главные условия правильной и безопасной работы газового оборудования

15.10.2018
Любой процесс горения, в том числе происходящий в газовом котле, нуждается в воздухе. Для сжигания 1 м3 газа необходимо примерно 10 м3 воздуха. Для того чтобы газовое оборудование могло безопасно и правильно работать должно быть выполнено основные условия.
Подробнее