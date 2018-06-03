03.06.2018, 17:50

ЕС урезает бюджет Эстонии. Так ли страшен черт, как его малюют?

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Foto: Ilmar Saabas

По словам члена парламентской комиссии по делам ЕС Дмитрия Дмитриева, несмотря на то, что в Брюсселе все еще ведутся переговоры по бюджету и главный финансовый документ Европы будет утвержден лишь весной 2019 года, многие эксперты и политики поддались панике в связи с грядущим сокращением финансирования Эстонии, передает пресс-служба центристской фракции.

Но, как отметил Дмитриев, чересчур сгущать краски в этом вопросе не стоит. По его словам, в последнее время все больше внимания уделяется уже следующему бюджету Европейского Союза, который установит финансовые рамки на период 2021-2027 и на изменения объема средств, которые начнет получать Эстония. ”Такое внимание вполне объяснимо, учитывая, что мы уже давно привыкли, что крупные инфраструктурные объекты и прочие проекты мы зачастую воплощали в жизнь за счет европейских средств”, — сказал Дмитриев.

Как сказал Дмитриев, пока еще рано говорить о том, сколько европейских денег лишится Эстония, так как конечная сумма напрямую зависит от того, насколько громко будет звучать голос Эстонии в Брюсселе в ходе переговоров. ”Последняя новость о том, что в результате перераспределения средств за счет Центральной и Восточной Европы наша страна может потерять 24% финансирования, конечно же, потрясла многих. Но, как заявили в эстонском министерстве финансов, драматизировать ситуацию не стоит — представители Эстонии сделают все возможное, чтобы в ходе переговоров наша страна улучшила свои позиции”, — сказал Дмитриев, добавив также, что на данный момент Эстония получает от ЕС порядка 4 миллиардов евро.

Как сказал Дмитриев, в том числе выход Великобритании из состава ЕС заставил Брюссель взяться за ножницы, чтобы урезать финансирование тех стран, которые больше не бедствуют. ”ВВП Эстонии растет и уже превысил 75% от среднего ВВП по Европе. То есть мы скорее, входим в число развивающихся стран, чем бедствующих. Это является также одним из факторов, почему мы получим от ЕС меньше средств”, — объяснил Дмитриев.

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Кроме того, по оценке политика, по всем показателям очевидно, что новый финансовый план Брюсселя будет сконцентрирован на тех сферах и областях, которые в будущем принесут большую отдачу. ”Вероятнее всего, что ставка будет сделана на науку и инновации, цифровые технологии и модернизацию производства, поддержку малого предпринимательства, а также на борьбу против негативных климатических изменений. Кроме того, увеличится финансирование проектов, связанных с молодежью, а также на контроль границ и миграционных процессов, что в первую очередь связано с необходимостью лучшего контроля за огромным потоком беженцев в Европу через южные границы”, — перечислил член парламентской комиссии по делам ЕС.

Подводя итоги, Дмитриев отметил, что в любом случае, в следующем бюджетном периоде Эстония все еще будет получать больше средств из Европейского Союза, чем вносит в общую копилку. ”Даже если мы посмотрим на поддержу сельского хозяйства, то сейчас Европа намерена сократить разрыв в дотациях между странами. Таким образом, у наших фермеров появится надежда на то, что в 2021 году они получат от ЕС больше средств, чем сейчас”, — подытожил Дмитрий Дмитриев.

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