ЕС решил выделить Украине 500 млн евро макроэкономической помощи

Сегодня Еврокомиссия одобрила от лица ЕС решение выделить Украине финансовую макроэкономическую помощь в размере 500 миллионов евро. Таким образом, начиная с 2014 года ЕС оказала Украине макроэкономическую финансовую помощь на 3,3 миллиарда евро. Это — крупнейшая сумма, которую союз выделял стране, не входящей в его состав.
”Евросоюз на постоянной основе поддерживает Украину как политически, так и финансово. Сегодняшнее решение ЕК о выплате помощи принято в значимый момент: когда Украина и ее граждане столкнулись с новыми атаками со стороны России и поэтому нуждаются в подтверждении солидарности от международных партнеров. Такое агрессивное поведение в сегодняшней Европе неприемлемо”, — сказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
В июле 2018 года Европарламент и Евросовет одобрили новую программу макроэкономической финансовой помощи. В рамках нее Украина получит до одного миллиарда евро. Это поможет ей покрыть ей финансовые нужды и поддержать внедрение широкомасштабных структурных реформ.
Макроэкономическая финансовая помощь предоставляется в виде долгосрочного кредита с низким интрессом и при условии, что Украина предпримет конкретные политические меры.
Для получения первой части помощи по программе Украина свои политические обязательства выполнила. Помимо того, предприняты попытки по усилению борьбы с коррупцией, увеличению прозрачности коммерческих реестров, улучшению прогнозирования налоговой среды и управления госпредприятиями. Украина также заключила с МВФ договор о новом опорном кредите.