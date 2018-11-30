ЕС решил выделить Украине 500 млн евро макроэкономической помощи

”Евросоюз на постоянной основе поддерживает Украину как политически, так и финансово. Сегодняшнее решение ЕК о выплате помощи принято в значимый момент: когда Украина и ее граждане столкнулись с новыми атаками со стороны России и поэтому нуждаются в подтверждении солидарности от международных партнеров. Такое агрессивное поведение в сегодняшней Европе неприемлемо”, — сказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

В июле 2018 года Европарламент и Евросовет одобрили новую программу макроэкономической финансовой помощи. В рамках нее Украина получит до одного миллиарда евро. Это поможет ей покрыть ей финансовые нужды и поддержать внедрение широкомасштабных структурных реформ.

Макроэкономическая финансовая помощь предоставляется в виде долгосрочного кредита с низким интрессом и при условии, что Украина предпримет конкретные политические меры.