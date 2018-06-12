ЕС отправит молодых европейцев в бесплатное путешествие по Европе

Молодые люди получат возможность "открыть для себя богатое культурное наследие континента, установить контакты с другими людьми, познакомиться с разными культурами и узнать, что объединяет Европу".

Начиная с 12 июня молодые люди, заинтересованные в участии в программе "DiscoverEU" ("Открой Евросоюз"), могут оставлять свои заявки на Европейском молодежном портале. В рамках этой программы, для которой Евросоюз предоставит 15 тысяч бесплатных билетов, 18-летние европейцы смогут летом 2018 года отправиться в путешествие по Европе

с которыми. Об этом в четверг, 3 мая, сообщило агентство AFP. Как говорится в заявлении Еврокомиссии, молодые европейцы получат возможность совершить международные поездки, которые позволят им "открыть для себя богатое культурное наследие континента, установить контакты с другими людьми, познакомиться с разными культурами и узнать, что объединяет Европу".