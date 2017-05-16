ЕС осудил дискриминацию и насилие в отношении ЛГБТ

Европейский союз (ЕС) осуждает дискриминацию и насилие в отношении лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, то есть лиц с половыми характеристиками, не вписывающимися в бинарные представления о мужским и женских телах. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерики Могерини, сделанном по поводу Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, который отмечается 17 мая.

"В связи с Международным днем ​​борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией ЕС вновь заявляет о своей твердой приверженности равенству и достоинству всех людей независимо от их сексуальной ориентации и гендерной принадлежности", — говорится в заявлении главы дипломатии ЕС.

"Несмотря на достигнутый недавно прогресс, почти 80 юрисдикций по-прежнему криминализируют однополые отношения, — подчеркнула она. — Во многих местах дискриминация и насилие в отношении лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов — повседневное явление".

ЕС вновь обратился к правительствам во всем мире с призывом соблюдать международные обязательства в области прав человека, отказаться от нетерпимости и содействовать равенству, защищаемому Всеобщей декларацией прав человека.

Могерини отметила, что ЕС финансирует по всему миру проекты по укреплению общественного статуса организаций ЛГБТ, активизирующие диалог с властями об изменении законов, борьбе с гомофобией и защите ЛГБТ от насилия.

Во вторник на сессии Европарламента обсуждалась, в частности, тема насилия в отношении геев в Чечне. Кроме того, три французские ЛГБТ-организации Stop Homophobie, Mousse и Comité Idaho France подали жалобу в Международный уголовный суд на главу Чечни Рамзана Кадырова.

24 апреля Могерини после переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым потребовала от России защитить права ЛГБТ в Чечне, а Лавров в ответ попросил представить фактические доказательства нарушений прав чеченских геев, "прежде чем выступать с такими жесткими осуждениями".

"Новая газета" в начале апреля сообщила об убийствах и массовых задержаниях гомосексуалов в Чечне, а затем обнародовала свидетельства людей, которые, как утверждается, содержались в секретной тюрьме для геев в чеченском городе Аргуне.

Публикация вызвала большой общественный резонанс, на нее отреагировали в Кремле. 5 мая президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой пообещал подключить Генпрокуратуру и МВД, чтобы разобраться с нарушением прав геев на Северном Кавказе.