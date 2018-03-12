ЕС на полгода продлил антироссийские санкции

ЕС продлил связанные с украинским кризисом санкции в отношении 150 физических лиц и 38 компаний на шесть месяцев — до 15 сентября, сообщает в понедельник Совет ЕС.

В коммюнике совета отмечается, что ограничительные меры связаны с "подрывом или угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Срок действия санкций, введенных в марте 2014 года в отношении граждан РФ и Украины, истекал 15 марта. Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) согласовал 21 февраля продление этих санкций.

Санкции подразумевают заморозку активов и ограничения, связанные с путешествиями.

"Эти меры заключаются в замораживании авуаров и ограничении передвижений. Они продолжают применяться к 150 персонам и 38 организациям", — говорится в коммюнике пресс-службы совета, распространенном в Брюсселе.

Как сообщается в документе, оценка ситуации позволила прийти к заключению об отсутствии причин для изменения данного санкционного режима. При этом обновлена информация и мотивация внесения в список физических и юридических лиц, отмечается в коммюнике.

Юридические акты с данным постановлением Совета ЕС будут опубликованы в "Официальном журнале" ЕС 13 марта 2018 года.