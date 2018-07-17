17.07.2018, 17:10

ЕС и Япония подписали крупнейшее в истории соглашение о свободной торговле


bbcrussian.com
EST
ЕС и Япония подписали крупнейшее в истории соглашение о свободной торговле
Jaapani lippFoto: Scanpix/Reuters

Евросоюз и Япония подписали одно из крупнейших соглашений о свободной торговле, объем которого оценивается в треть мирового валового продукта.

Это соглашение непосредственным образом затрагивает около 600 миллионов человек.

Крупнейшей группой товаров, экспортируемых из Европы в Японию, являются молочные продукты, а флагман японского экспорта — автомобили.

Этот шаг резко контрастирует с действиями администрации президента США Дональда Трампа, недавно ужесточившей импортные тарифы.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что подписанное соглашение подчеркивает принцип взаимной выгоды, который лежит в основе самой идеи свободной торговли.

"Мы показываем миру, что можно стать сильнее и лучше, если работать вместе. Нас вдохновляет идея торговли, основанной не на барьерах и тарифах, а на наших ценностях и принципах, на поиске взаимовыгодных решений, при которых в выигрыше остается каждый участник процесса", — сказал Юнкер.

Американская тарифная политика

Полтора года назад Соединенные Штаты также вели переговоры с Японией и рядом других стран Азии о заключении всеобъемлющего соглашения о свободной торговле.

Но одним из первых шагов, предпринятых вступившим в должность президента США Дональдом Трампом, стал выход из этих переговоров.

С тех пор его принцип "Америка прежде всего" привел к росту импортных тарифов на ряд товаров, включая сталь, которую Евросоюз и Япония поставляли в США.

Компании из Европейского союза, который является крупнейшей зоной свободной торговли, ежегодно экспортируют товаров на сумму более 100 млрд долларов в Японию, экономика которой занимает третье место в мире.

"Когда в мире набирает обороты политика протекционизма, подписание европейско-японского соглашения еще раз продемонстрирует миру нашу неколебимую политическую волю и приверженность идеалам свободной торговли", — заявил министр экономики Японии Тосимицу Мотэги.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Украинская полиция не исключает умышленного убийства эстонских туристов в Одессе

17.07.2018
На прошедших выходных в Одессе в номере одного из отелей были обнаружены тела двух граждан Эстонии в возрасте 29 и 30 лет. Вероятной причиной смерти эстонцев называют передозировку наркотиками.
Подробнее

Выкинутые деньги? ВИП-гостей концерта Guns N' Roses ждали опустевший буфет и мини-бар

17.07.2018
16 июля в Таллинне прошел концерт группы Guns N’ Roses, который посетили более 60 000 человек. Для тех, кто не хотел толпиться, организаторы предлагали специальный ВИП-пакет за 300 евро. Адвокат Карри Гинтер показал “закулисье” ВИП-отдыха.
Подробнее


ФОТО: У посольства РФ в Таллинне прошла акция в память о крушении малайзийского Боинга под Донецком

17.07.2018
Сегодня Свободная партия провела перед зданием посольства РФ в Таллинне мероприятие в память о крушении малазийского "Боинга" MH17, которое произошло 17 июля 2014 года.
Подробнее




Naiste käekell Daniel Wellington DW00100252
99,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Jaipur
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
118,15 €
-15% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBZU/61
209,- €
177,65 €
-15% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
177,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €

ФОТО и ОНЛАЙН-БЛОГ | Полные пляжи и плавящийся асфальт: в Эстонию пришла настоящая жара!

17.07.2018
Если еще пару недель назад казалось, что уже можно смириться с тем, что остаток лета будет прохладным и пасмурным, то теперь ситуация совсем другая. Согласно прогнозам, сегодня воздух прогреется до 31 градуса.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Президенты в отпуск не ходят: они просто берут паузу

17.07.2018
В прошлом году по инициативе президента Керсти Кальюлайд была принята поправка к закону, упраздняющая 35-дневный отпуск для президентов. Несмотря на это, на начавшейся неделе Кальюлайд решила сделать паузу и провести время с семьей.
Подробнее

"Не хочу обидеть господина президента": главное из интервью Путина после саммита

17.07.2018
Президент России Владимир Путин после встречи с главой США Дональдом Трампом в Хельсинки дал интервью американскому телеканалу Fox News, ответив на вопросы о 12 сотрудниках ГРУ, заподозренных во вмешательстве в американские выборы, о Крыме, Сирии, новых российских ракетах и о себе самом.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ