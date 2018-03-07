ЕС и Swedbank вложат 123 млн евро в 5000 малых предприятий стран Балтии

Европейский инвестиционный фонд (EIF) и Swedbank подписали соглашение о микрофинансировании, целью которого является поддержка малых предприятий Эстонии, Латвии и Литвы в рамках Европейской программы занятости и социальных инноваций (EaSI).

Благодаря финансовой поддержке Еврокомиссии, EIF предоставляет гарантию, которая позволит Swedbank в странах Балтии в течение следующих трех лет поддержать малых предпринимателей стран Балтии 123 миллионами евро. В рамках соглашения поддержку также выделяет Европейский фонд стратегических инвестиций (EFSI).

Возможностями финансирования смогут воспользоваться около 5000 малых предприятий Эстонии, Латвии и Литвы. С помощью гарантий EIF Swedbank сможет представить возможности финансирования в том числе и самым уязвимым группам населения, например, молодежи без предпринимательского опыта и безработным.

Swedbank планирует при поддержке EaSI начать финансирование малых предприятий уже в марте 2018 года.