20.09.2018, 08:20

ЕС и Лондон не смогли достичь прогресса в вопросе "Брекзита"


Deutsche Welle
EST
Brexit
BrexitFoto: Andres Putting

Переговоры о "Брекзите" между лидерами стран-членов ЕС и британским премьер-министром не увенчались успехом. 20 сентября участники саммита в Зальцбурге обсудят этот вопрос без Терезы Мэй.

Консультации между лидерами государств-членов ЕС и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй не продемонстрировали существенного прогресса по вопросу "Брекзита", сообщает агентство Reuters. Переговоры состоялись в среду, 19 сентября, во время ужина участников саммита Европейского Союза, который пройдет в четверг в Зальцбурге.

В своей речи Тереза Мэй подчеркнула, что британская сторона не считает затягивание переговоров по "Брекзиту" "возможной опцией". В свою очередь, она отклонила предложение Еврокомиссии установить таможенную границу между Северной Ирландией и остальной частью Британии.

"Прогресс отсутствует"

По словам президента Литвы Дали Грибаускайте, прогресс по вопросу "Брекзита" в результате консультаций отсутствует. Переговоры об установлении границы не увенчались успехом, добавил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. "Посмотрим, что даст дискуссия между 27 лидерами государств-членов ЕС", — отметил Пеллегрини.

В четверг, 20 сентября, в Зальцбурге представители 27 государств Евросоюза намерены в отсутствие Терезы Мэй обсудить свои дальнейшие действия по "Брекзиту".

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