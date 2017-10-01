Эрдоган: Турции больше не нужно членство в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна больше не нуждается в членстве ЕС, передает Sabah.
”Мы видим, что в ЕС неверно поняли отношение, которое Турция демонстрировала с 1963 года, когда впервые подала прошение о вступлении”, — написал он.
Вместе с этим, он подчеркнул, что турецкая сторона ”не будет первой стороной схватки, которая выбросит полотенце” и предоставил принимать решение руководству ЕС.
Ранее сообщалось, что в Турции призвали ЕС не превращать переговоры о присоединении в ”детскую игру”.
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