Эксперты предупредили о новых расходах ЕС при жестком "Брекзите"

"Брекзит" без принятого соглашения приведет к нехватке 16,5 млрд евро в бюджете Европейского Союза, говорится в письме Bruegel в бундестаг. В подобном случае одной лишь Германии предстоит до конца 2020 года дополнительно внести в бюджет ЕС до 4,2 млрд евро. При этом дополнительные доходы ФРГ от таможенных поступлений составят около 200 млн евро, отмечают эксперты Bruegel. Великобритания является вторым после Германии плательщиком в бюджет Евросоюза.

Ранее о возможном дополнительном финансовом бремени для ФРГ в подобной ситуации предупредил комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger). В то же время он не исключил, что парламент Великобритании одобрит соглашение о выходе страны из ЕС.

Ежегодные пошлины в 3 млрд евро

Между тем, Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) особо выделяет высокую нагрузку в виде таможенных сборов. По оценке DIHK, компаниям из ФРГ придется ежегодно платить пошлины общей величиной в 3 млрд евро за экспорт товаров в Великобританию в случае ее выхода из ЕС без заключения соглашения с Брюсселем.

Голосование по "Брекзиту"состоится 15 января