Эксперт: каким должен быть объем следующего бюджета ЕС?

В канун сотого дня рождения Эстонии главы правительств стран-членов ЕС впервые всерьез обсуждают проект бюджета, прежде всего — его объем и то, насколько быстро следует прийти к решению по данному вопросу. В прошлую среду ЕК обнародовала фоновый анализ, в котором описываются возможные влияния различных политических выборов. Также главы правительств обсуждают различные вопросы, связанные с выборами в Европарламент.

Нынешние политические направления предполагают увелические бюджета.

Объем бюджета Евросоюза — немногим больше 1% от общего национального дохода, и в течение времени понемногу уменьшается. Если с 1993 по 1999 годы объем проекта бюджета составлял 1,25% от общего национального дохода, то в нынешний период этот показатель составляет 1,03% соответственно.

Ввиду Брекзита бюджет уменьшится более чем на 10%. Это означает, что если государства желают как минимум столько же политических областей, то процентуальный объем бюджета в плане общего национального дохода должен увеличиться: в противном случае не представится возможным финансировать все на прежнем уровне.

Также имеются некоторые новые вызовы, решения которых ждут от ЕС и граждане; прежде всего — внутренняя безопасность, миграция, оборона и безопасность, а также образование и конкурентоспособность. Сколько необходимо средств на новые политические сферы, зависит от амбиций самих стран. Например, в защиту внешних границ сегодня инвестируют 4 миллиарда евро, что составляет 0,4% от бюджета ЕС, и, что очевидно, является недостаточным. Если в будущем использовать структуру защиты границ ЕС, выстроенную к настоящему моменту, и просто добавить мощности, то хватило бы 8 миллиардов евро. Если же пожелать расширения задач погранохраны и большей поддержки пограничных стран, то нужны уже 20-25 миллиардов. Целостное же выстраивание погранохраны ЕС вместе со 100 000 пограничниками и полной экипировкой (как в США или Канаде) стоили бы 150 миллиардов.

Второй важный вопрос — насколько быстро захотят и смогут прийти к соглашению. В 2019 году пройдут выборы в Европарламент, сменится состав Еврокомиссии, а в ноябре — председатель верховного совета. Это означает, что если согласовать бюджет после выборов, это займет порядочно времени, и до середины 2020 года договориться будет затруднительно. Поскольку после общего соглашения необходимо подготовить очень объемный пакет правовых актов и содержание всех политических областей, это может обозначать весьма массивную дыру в использовании европейских средств. Так случилось при согласовании прошлого проекта бюджета.