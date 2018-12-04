Эксперт Евросуда заявил, что Лондон может отказаться от "Брекзита"

Лондон может в одностороннем порядке отказаться от выхода Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзит"). Об этом генеральный адвокат Европейской судебной палаты (ЕСП) в Люксембурге Мануэль Кампос Санчес-Бордона, заявил во вторник, 4 декабря. По его словам, подобный шаг возможен до того, как Брюссель и Лондон официально заключат соглашение о "Брекзите".

Санчес-Бордона ссылается на Венскую конвенцию о праве международных договоров, а также на Договор о Европейском Союзе. В соответствии со статьей 50 этого документа, государство — участник ЕС может сообщить о "своем намерении" выйти из его состава.

В свою очередь, Еврокомиссия и Совет Европейского Союза считают, что процедура выхода может быть остановлена только единогласным решением Совета ЕС.

Эксперт ЕСП представил свое разъяснение после того, как к Люксембургу обратились представители шотландского суда. Заключительные ходатайства экспертов Европейского суда носят рекомендательный характер, судьи не обязаны их исполнять.