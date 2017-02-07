Экологические требования выполняются: Еврокомиссия ставит Эстонию в пример другим странам ЕС

Еврокомиссия провела оценку результатов внедрения экологической политики, которая призвана помочь совершенствованию применения законодательства ЕС в государствах-членах. Согласно оценке ЕК, Эстонии не грозят серьезные экологические проблемы, а экологическая осведомленность значительно увеличилась за последнее десятилетие.

Представленный пакет содержит отчеты по каждой из 28 стран, где указаны их сильные и слабые стороны, возможности, краткое изложение политических выводов и общих событий в этой сфере (качество воздуха, обращение с отходами, круговая экономика и защита водного, природного и биологического разнообразия) и советы по улучшению ситуации для каждой страны.

Что касается Эстонии, ЕК в первую очередь видит возможности для развития в таких сферах, как ресурсоемкость и энергоемкость, а также обращение с отходами. Эстония является одной из самых ресурсоемких стран ЕС, поэтому нужно предпринять шаги, чтобы улучшить способность промышленности справляться с увеличивающимися тратами на ресурсы.

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В области обращения с отходами резкое увеличение объема сжигаемых бытовых отходов может поставить под угрозу достижение целей ЕС по переработке (50% к 2020 году). Дополнительные усилия могли бы создать в данной сфере новые рабочие места и способствовать экономическому росту.

Еврокомиссия считает, что Эстония может быть примером для других стран-членов ЕС в сфере развития экологических инноваций и финансирования Natura 2000. Эстония — одна из немногих стран ЕС, где статус защиты более 50% среды обитания и видов оценивается как благоприятный.

Разностороннее применение правовых актов Евросоюза в сфере экологии может сэкономить на расходах на здравоохранение и прямых расходах на экологию 50 миллиардов евро в год.

Согласно данным Евробарометра, 3/4 граждан ЕС считают данные правовые акты необходимыми, а 4/5 граждан согласны с утверждением, что у инстанций ЕС должно быть право контролировать надлежащее внедрение правовых актов.