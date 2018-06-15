ЕК предложила увеличить финансирование внутренней безопасности ЕС до 4,8 млрд евро

Европейская комиссия предложила в среду в рамках долгосрочного бюджета ЕС на период 2021-2027 годов существенно увеличить финансирование внутренней безопасности, доведя его до 4,8 млрд евро с нынешних 3,5 млрд в год.
"Чувствовать себя в безопасности дома или идя по улице — это одно из наиболее основополагающих прав человека. Европейцы ожидают от своих правительств и (Евро)союза, чтобы они обеспечили их безопасность. Более гибкое финансирование в области безопасности, адаптированное к специфическим потребностям государств-членов, позволит лучше защищать европейцев, как они вправе того ожидать", — заявил первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, высказывание которого приводится в коммюнике ЕК.
По словам члена ЕК по внутренним делам Димитриса Аврамопулоса, когда речь идет о безопасности граждан, "мы должны приложить все возможные усилия, и финансирование должно этому соответствовать".