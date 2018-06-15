15.06.2018, 09:50

ЕК предложила увеличить финансирование внутренней безопасности ЕС до 4,8 млрд евро


Интерфакс
EST
Siseministeeriumi päästeõppused
Siseministeeriumi päästeõppusedFoto: Heiki Rebane

Европейская комиссия предложила в среду в рамках долгосрочного бюджета ЕС на период 2021-2027 годов существенно увеличить финансирование внутренней безопасности, доведя его до 4,8 млрд евро с нынешних 3,5 млрд в год.

"Чувствовать себя в безопасности дома или идя по улице — это одно из наиболее основополагающих прав человека. Европейцы ожидают от своих правительств и (Евро)союза, чтобы они обеспечили их безопасность. Более гибкое финансирование в области безопасности, адаптированное к специфическим потребностям государств-членов, позволит лучше защищать европейцев, как они вправе того ожидать", — заявил первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, высказывание которого приводится в коммюнике ЕК.

По словам члена ЕК по внутренним делам Димитриса Аврамопулоса, когда речь идет о безопасности граждан, "мы должны приложить все возможные усилия, и финансирование должно этому соответствовать".

"Вот почему мы увеличиваем бюджет безопасности на ближайшие годы на треть, чтобы довести его до 4,8 млрд евро. Мы помогаем государствам-членам лучше подготовиться к будущим вызовам в том, что касается безопасности, и к непредвиденным чрезвычайным ситуациям. Мы строим более безопасную и более устойчивую Европу на благо наших граждан. Европу, которая защищает", — сказал Аврамопулос.

В материалах Еврокомиссии уточняется, что 2,5 млрд евро из будущего усиленного бюджета предназначены для фонда внутренней безопасности, еще 1,2 млрд евро предусмотрены для вывода из эксплуатации объектов ядерной деятельности в нескольких государствах союза, и еще 1,1 млрд евро планируется использовать для усиления агентств ЕС, работающих в сфере безопасности.

В Брюсселе объясняют, что усиленный фонд внутренней безопасности рассчитан на новый комплекс целей, таких как активизация информационного обмена между правоохранительными органами стран ЕС, интенсификация совместных трансграничных операций и усиление возможностей по предупреждению и борьбе с преступностью и радикализацией.

ТОП

Фонд рассчитан на гибкость финансирования и лучшее реагирование на чрезвычайные ситуации. 1,5 млрд евро планируется выделить государствам-членам на обеспечение долгосрочной устойчивости систем безопасности. И 1 млрд евро будет зарезервирован для решения непредвиденных проблем безопасности, что позволит быстро реагировать на чрезвычайные ситуации.

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