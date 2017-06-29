ЕК предложила расширить полномочия Европейского ИТ-агентства для контроля передвижения внутри ЕС

Еврокомиссия предложила расширить роль Европейского ИТ-агентства (eu-LISA) в управлении новыми и имеющимися инфосистемами, чтобы предоставить агентству достаточные полномочия для занятия проблемами, касающимися миграции и безопасности, на европейском уровне.

Для достижения своих целей Евросоюз должен использовать возможности современных технологий, в том числе и для того, чтобы укрепить и способствовать обмену информации и сотрудничеству между государствами-членами ЕС.

Это значит, что eu-LISA должно получить новые задания. ИТ-агентство доказало, что с помощью объединения руководства широкомасштабными ИТ-системами в одном департаменте можно значительно улучшить работу. Специализированные знания сотрудников департамента используются в отношении всех ИТ-систем, гарантируя безопасности и защиту содержащихся в них данных.

Усиленные полномочия позволят eu-LISA принимать необходимые меры и разрабатывать решения для улучшения интероперабельности систем. Они дадут департаменту права и обязанность развивать и руководить будущими инфосистемами ЕС, необходимыми для поддержки сотрудничества в сфере безопасности и надзора за границами и миграцией.

В будущем eu-LISA имеет центральную роль в развитии и руководстве систем, которые сейчас обсуждает Совет Евросоюза и Европарламент: система въезда и выезда из страны (Entry/Exit System — EES) для лучшего управления внешними границами ЕС, а также система информации о поездках и правах на проезд (EU Travel Information and Authorisation System — ETIAS) для контроля над людьми, путешествующими без виз.