ЕК предложила изменить законодательство ЕС из-за "Северного потока-2"

Европейская комиссия предлагает изменить определение термина "интерконнектор", что может радикально поменять ситуацию вокруг строительства трубопровода "Северный поток-2".

Европейская комиссия (ЕК) предложила Европейскому парламенту и Совету ЕС внести поправки в третий энергетический пакет. Об этом решении проинформировал вице-президент ЕК по энергетическому союзу Марош Шефчович, сообщает в среду, 8 ноября, корреспондент DW из Брюсселя.

Предложение Европейской комиссии касается изменения Директивы ЕС по газу (Директива 2009/73 / ЕС "Об общих правилах для внутреннего рынка природного газа"). Главное в предложении — изменить определение термина "интерконнектор". В действующей Директиве это означает трубопроводы, которые соединяют газотранспортные системы государств-членов ЕС.

Европейская комиссия хочет, чтобы межсетевой соединитель определялся как "трубопровод, который пересекает или объединяет границы между государствами-членами или между государствами-членами и третьими странами до границы юрисдикции Союза". Об этом говорится в проекте предложения, с которым ознакомилась DW. В результате Европейская комиссия распространит свои полномочия на "Северный поток-2".

Накануне DWсообщила, что одобрение этого предложения может "радикально" изменить ситуацию вокруг проекта строительства газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря "Северный поток-2".