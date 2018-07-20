ЕК обнародовала информацию о подготовке к Брекзиту

Хотя ЕС и выполняет должную работу для планомерного выхода страны из союза, несомненно, будут иметь место неполадки и проблемы (например, в сфере цепей доставки — у предпринимателей), вне зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение. Поскольку в данный момент еще нет уверенности, будет ли готов к 30 марту 2019 года ратифицированный договор о выходе, и что он будет содержать, в ходе подготовки постараются гарантировать, чтобы институты ЕС, страны-члены и частные лица были бы к этому готовы.

Даже если соглашение и будет достигнуто, после выхода Великобритании она — больше не страна ЕС, потому у нее не может более быть преимуществ, имеющихся у стран-членов. Таким образом, крайне важно подготовиться, что Британия станет третьей страной.