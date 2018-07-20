ЕК обнародовала информацию о подготовке к Брекзиту

Вчера Еврокомиссия обнародовала документ, в котором описывается ход работы по подготовке к выходу Великобритании из ЕС, а также все возможные последствия.
30 марта 2019 года в полночь по центрально-европейскому времени Великобритания выйдет из ЕС и станет страной вне Евросоюза, или третьей. С этим будут связаны последствия как для граждан Британии, так и ЕС, а также для предпринимателей и ведомственных учреждений. Эти последствия включают в себя новые методы контроля на внешних границах ЕС и Великобритании, лицензий, выданных в Великобритании, а также сертификатов, прав и условий предоставления данных. Также с 30 марта 2019 года из Британии уходят расположенные в Лондоне ведомства ЕС.