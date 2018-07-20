20.07.2018, 10:43

ЕК обнародовала информацию о подготовке к Брекзиту

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rus.delfi.ee
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Euroopa Parlamendi ja EL liikmesriikide parlamentide kohtumine Saku Suurhallis
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Вчера Еврокомиссия обнародовала документ, в котором описывается ход работы по подготовке к выходу Великобритании из ЕС, а также все возможные последствия.

30 марта 2019 года в полночь по центрально-европейскому времени Великобритания выйдет из ЕС и станет страной вне Евросоюза, или третьей. С этим будут связаны последствия как для граждан Британии, так и ЕС, а также для предпринимателей и ведомственных учреждений. Эти последствия включают в себя новые методы контроля на внешних границах ЕС и Великобритании, лицензий, выданных в Великобритании, а также сертификатов, прав и условий предоставления данных. Также с 30 марта 2019 года из Британии уходят расположенные в Лондоне ведомства ЕС.

Хотя ЕС и выполняет должную работу для планомерного выхода страны из союза, несомненно, будут иметь место неполадки и проблемы (например, в сфере цепей доставки — у предпринимателей), вне зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение. Поскольку в данный момент еще нет уверенности, будет ли готов к 30 марту 2019 года ратифицированный договор о выходе, и что он будет содержать, в ходе подготовки постараются гарантировать, чтобы институты ЕС, страны-члены и частные лица были бы к этому готовы.

Даже если соглашение и будет достигнуто, после выхода Великобритании она — больше не страна ЕС, потому у нее не может более быть преимуществ, имеющихся у стран-членов. Таким образом, крайне важно подготовиться, что Британия станет третьей страной.

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