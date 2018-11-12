12.11.2018, 16:38

ЕК будет укреплять Европейскоге ИТ-агентство


rus.delfi.ee
EST
TLÜ interaktsioonidisaini labori uued seadmed
фото иллюстративноеFoto: Eero Vabamägi

В пятницу Евросовет принял предложение ЕК по усилению Европейского ИТ-агентства (eu-LISA). Eu-LISA начало работу в декабре 2012 года в Таллинне и отвечает за обслуживание инфосистем ЕС (SIS II, VIS и EURODAC). Главная оперативная задача данного ведомства — обеспечить функционирование систем круглосуточно и семь дней в неделю.

Кроме того, департамент должен обеспечить охрану и целостность данных в соответствии с нормами защиты данных ЕС, а также предпринять необходимые меры защиты.

Укрепление Eu-LISA — один из политических приоритетов ЕС в 2018-2019 годах. Цель — улучшить совместное функционирование инфосистем в области миграции, безопасности и обслуживания границ, а также снизить важнейшие риски безопасности.

В новые задачи Eu-LISA входит также и развитие новых инфосистем, обновление имеющихся и поддержка стран-членов. Бюджет на 2019-2027 годы составляет два миллиарда евро. За эти деньги будут создаваться и обслуживаться крупные инфосистемы ЕС, например, для въезда в страну и выезда из нее, система передвижения и разрешений ЕС (ETIAS), а также дополнена инфосистема реестра наказаний для граждан третьих стран и лиц без гражданства (ECRIS-TCN).

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Неожиданный поворот: известный эстонский деятель преступного мира Имре Аракас признался в Ирландии в планировании убийства

12.11.2018
По сообщению ирландских изданий, сегодня эстонец Имре Аракас признал себя виновным в планировании заказного убийства, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

Госконтроль: уменьшение количества полицейских ставит под сомнение способность PPA исполнять свои обязанности

12.11.2018
В своем отчете об использовании и сохранении государственного имущества Государственный контроль отмечает, что уменьшение количества полицейских ставит под сомнение способность Департамента полиции и погранохраны (PPA) исполнять свои обязанности. По оценке госконтроля, одной из причин сложившейся ситуации является то, что департамент не поспевает за зарплатами публичного сектора в частности и темпами роста средней зарплаты в целом.
Подробнее


"Новая эра": теперь мгновенные платежи могут совершать клиенты как SEB, так и Swedbank

12.11.2018
С сегодняшнего дня мгновенные платежи могут делать клиенты как SEB, так и Swedbank, и к концу года эта возможность будет и у клиентов LHV. Более 100 000 межбанковских платежей в Эстонии ежедневно будут двигаться вместо часов менее чем за 10 секунд, круглосуточно и круглый год.
Подробнее



-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black Metal
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Seoul
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
175,- €
-30% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
83,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
90,30 €

ФОТО и ВИДЕО: Участники "Живой библиотеки" рассказали Delfi, какие стереотипы бытуют о жителях Ласнамяэ

12.11.2018
В субботу в Ласнамяэ НКО Ласнаидея и молодежный клуб ”Актив” организовали "Живую библиотеку". В роли "книг" выступили жители Ласнамяэ, готовые развеять различные стереотипы. Delfi поговорил с актрисой Русского драматического театра Татьяной Космыниной, программистом и психотерапевтом Алексом Инсайдом и мусульманкой Тараной Ибрагимовой.
Подробнее

ВИДЕО | Как в Йыхви с Днем отца поздравляли

12.11.2018
11 ноября в Йыхвиском концертном доме состоялась праздничная программа, посвященная Дню отца. В праздновании приняли участие творческие коллективы, представители различных учебных и государственных учреждений. Работали мастерские, состоялся большой праздничный концерт.
Подробнее

Вот пишу, а слезы душат и капают!..

12.11.2018
Член эстонского парламента от Социал-демократической партии Яанус Марранди сделал на днях душераздирающее признание: зарплаты депутата Рийгикогу (2684,86 евро нетто) не хватает для того, чтобы с нее откладывать на сбережения или делать какие-либо инвестиции.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО DELFI: Блестки, танцы, музыка! На Балтийском вокзале прошло первое в Эстонии масштабное дрэг-шоу

12.11.2018
В пятницу поздно вечером в павильоне Балтийского вокзала прошло первое в Эстонии масштабное дрэг-шоу с исполнителями из разных стран и звездой вечера — победителем реалити-шоу “Королевские гонки РуПола” дрэг-королевой Акварией.
Подробнее

В Таллинне открыли крупнейшее в Эстонии “зеленое” офисное здание

12.11.2018
В Таллинне открылось современное пятиэтажное офисное здание, построенное по экологичным технологиям, которые позволяют автономно регулировать в здании температуру и удовлетворять большую часть его потребностей в водоснабжении, так как 75% водопроводной воды собирается из атмосферных остатков.
Подробнее

Только для богатых: как выглядит борт фешенебельного частного самолета Boeing 787

12.11.2018
Известный авиаблогер, путешественник, фотограф и журналист Сэм Чуй (Sam Chui)поделился своими впечатлениями от посещения шикарного частного самолета Boeing 787 Dreamliner — самого большого частного самолета класса люкс.
Подробнее

Седина — не конец света! Серебристый цвет волос в моде!

12.11.2018
Хотя седение волос ассоциируется прежде всего с процессом старения, цвет локонов может зависеть от питания, гормонов, стресса и прежде всего от генетики. Стоит ли при появлении первых седых волос хвататься за голову и проклинать судьбу?
Подробнее