ЕК будет укреплять Европейскоге ИТ-агентство

Кроме того, департамент должен обеспечить охрану и целостность данных в соответствии с нормами защиты данных ЕС, а также предпринять необходимые меры защиты.

Укрепление Eu-LISA — один из политических приоритетов ЕС в 2018-2019 годах. Цель — улучшить совместное функционирование инфосистем в области миграции, безопасности и обслуживания границ, а также снизить важнейшие риски безопасности.

В новые задачи Eu-LISA входит также и развитие новых инфосистем, обновление имеющихся и поддержка стран-членов. Бюджет на 2019-2027 годы составляет два миллиарда евро. За эти деньги будут создаваться и обслуживаться крупные инфосистемы ЕС, например, для въезда в страну и выезда из нее, система передвижения и разрешений ЕС (ETIAS), а также дополнена инфосистема реестра наказаний для граждан третьих стран и лиц без гражданства (ECRIS-TCN).