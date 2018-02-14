Долгосрочный бюджет ЕС после 2020 года: суммы, варианты, идеи, приоритеты

В среду Еврокомиссия представила различные варианты: каким может быть новый актуальный долгосрочный бюджет ЕС, который поспособствовал бы достижению целей союза и после 2020 года. Главы стран-членов обсудят их 23 февраля на неформальной встрече.



”Составление бюджета — это не чисто бухгалтерия, но выражение приоритетов и амбиций. Бюджет переводит наше будущее на язык цифр. Обсудим же, прежде всего, какую Европу мы хотим. Далее страны-члены должны будут в поддержку своих амбиций вложить соответствующую сумму денег. И хотя мы все должны понимать: продолжать по-старому в плане этих предстоящих обсуждений — не вариант, я твердо верю, что нам удастся совершить чудо и договориться о бюджете, в котором все получат нетто”, — отметил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

На встрече 23 февраля главы стран ЕС обсудят, как установленные для союза приоритеты получили бы достаточное финансирование, чтобы их можно было воплотить в жизнь. Оба элемента: и определение единых приоритетов, и обеспечение необходимых средств для их реализации — друг от друга не отделимы.

Комиссия принимает участие в этом важном заседании в трех качествах. Во-первых, представляет необходимые факты относительно бюджета ЕС, его предпосылок, достижений и дополнительных ценностей. Во-вторых, составляет сценарии, поясняющие финансовое влияние различных возможных политических вариантов. В-третьих, показывает, каковы были бы последствия для студентов, ученых, проектов в области инфраструктуры и прочего.

Темы для обсуждения — амбициозная деятельность ЕС в сферах защиты своих внешних границ, ускорение дигитализации Европы, повышение продуктивности сельскохозяйственной политики; и поэтому главам государств важно выяснить, что конкретно означают эти цели в контексте финансирования ЕС. В сегодняшнем документе именно это и обозначено. Это не личное предложение комиссии, а примеры, основанные на идеях, высказанных в ходе открытого обсуждения. Их цель — сосредоточиться на самом главном, оживить обсуждение и предложить конкретную фактическую основу для принятия важных будущих решений. К примеру, если руководители договорятся, что выполнят обещание — которое давали часто — усовершенствовать защиту внешних границ ЕС, то в течение семи лет это обошлось бы в 20-25 миллиардов евро. Создание всеобъемлющей системы инфраструктуры границ обошлось бы в 150 миллиардов евро.

Также комиссия представит варианты: как можно осовременить бюджет ЕС, в том числе, по мере возможности, укрепить связь между целями бюджета ЕС и способами его финансирования.

Еврокомиссия представит свое официальное предложение относительно следующего долгосрочного бюджета ЕС самое позднее — к началу мая 2018 года. До тех пор комиссия продолжит выслушивать все связанные с данной темой стороны, в том числе, и в рамках открытых консультаций на тему приоритетов ЕС, которые начались в январе сего года.