Добровольно, но почти принудительно. Как Евросоюз хочет вернуть популярность прививкам

"Как врач, я чувствую разочарование при виде детей, умирающих из-за недостаточного охвата вакцинации, недоверия или нехватки вакцин. Инфекционные болезни нельзя ограничить национальными границами. Слабая иммунизация в одной стране ЕС означает риск для здоровья и безопасности населения по всему Евросоюзу. (..) Защитите наших детей, прививайтесь!" — цитирует пресс-служба ЕК слова комиссара ЕС по здравоохранению и безопасности продуктов Витениса Андрюкайтиса.

Хорошо забытый страх: как это было раньше

Сегодня жителям развитых стран трудно представить что всего 60 лет назад в мире вовсю свирепствовали такие заболевания как оспа, полиомиелит, туберкулез, дифтерия, корь или столбняк. По всему миру, от беднейших африканских стран до США и Японии, у пунктов вакцинации стояли очереди родителей с маленькими детьми. Опасность была настолько очевидна, что американские и советские учёные сотрудничали в деле создания вакцин от полиомиелита — несмотря на "холодную войну". По данным Всемирной организации здравоохранения, вакцинация ежегодно спасает от 1 до 3 миллионов жизней во всем мире. Вакцины помогут сохранить 25 миллионов жизней в ближайшее десятилетие.

Казалось бы, всё это в прошлом. Однако болезни готовы вернуться в любой момент, так как их возбудители из природной среды никуда не исчезли. Они могут находиться в почве, воде, существовать в животных-носителях, и разумеется — в других людях.

Показательна история возвращения дифтерии, смертельно опасного заболевания. В республиках бывшего СССР действовала целенаправленная программа по прививанию от дифтерии. Однако в 1990-х годах, после распада СССР, отношение к прививкам стало скептическим. В результате быстро упал коллективный иммунитет, и заболеваемость дифтерией в России по сравнению с предыдущим десятилетием выросла в 20 раз. По официальным данным, дифтерией переболели 104 205 человек. Более шести тысяч человек умерло.

В Латвии отказ от обязательных прививок от дифтерии продолжался в 1990-х в течение семи лет. Тогда диагностировалось более 300 заболеваний каждый год. Сейчас ситуация стала несколько лучше, но и сегодня большая часть всех случаев заболевания дифтерией приходится на Латвию (с 2007 по 2017 год — 171 случай во всем Евросоюзе, из них 133 человека — в Латвии). С 2002 года в Латвии от дифтерии скончалось 20 человек, в том числе четверо детей. Никто из заболевших не был привит. Почему мы так беспечно относимся к собственному здоровью?

По примеру СССР и Китая

Одна из причин — в банальной лени и психологии. Человеку свойственно отрицать возможность беды, если лично он с ней давно не сталкивался. К примеру, в случае дифтерии и столбняка (тоже крайне опасное заболевание) нужно регулярно, раз в 10 лет проходить ревакцинацию: делать три укола с определенным интервалом. Очень многие просто забывают об этом — делают один-два укола, откладывают поход за третьим и ломают всю схему вакцинации.