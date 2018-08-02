02.08.2018, 20:30

Добровольно, но почти принудительно. Как Евросоюз хочет вернуть популярность прививкам


Константин Ранкс
Константин Ранкс
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Добровольно, но почти принудительно. Как Евросоюз хочет вернуть популярность прививкам
Gripi vastu vaktsineerimineFoto: Priit Simson

Европейцы все меньше верят в пользу прививок. Массовый отказ от вакцинации приводит к тому, что почти забытые болезни - такие, как корь или дифтерия - возвращаются. Для того, чтобы переломить ситуацию, Еврокомиссия готовит пакет мер, которые должны убедить жителей ЕС прививать себя и своих детей.

Призыв к более тесному сотрудничеству в области вакцинации был опубликован еще весной 2018 года. Предполагается, что к концу года в силу вступит трехлетний план из 20 пунктов. Среди предложенных ЕК мер — разработка национальных планов вакцинации, создание электронной карточки прививок, введение регулярных проверок вакцинации (например, в школах или на рабочих местах), подготовка врачей и улучшение доступа к вакцинам, а также направленная на население ЕС информационная кампания.

В чем причина такого внимания к прививкам? ЕК отмечает, что в некоторых странах Европы до сих пор происходят вспышки кори и других болезней, которые можно предотвратить с помощью прививок. Согласно данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), в ряде стран ЕС за 12 месяцев (с 1 марта 2017 года по 28 февраля 2018 года) через Европейскую систему надзора было зарегистрировано 14 813 случаев кори. В 86% случаев заболевшие не были вакцинированы.  

"Как врач, я чувствую разочарование при виде детей, умирающих из-за недостаточного охвата вакцинации, недоверия или нехватки вакцин. Инфекционные болезни нельзя ограничить национальными границами. Слабая иммунизация в одной стране ЕС означает риск для здоровья и безопасности населения по всему Евросоюзу. (..) Защитите наших детей, прививайтесь!" — цитирует пресс-служба ЕК слова комиссара ЕС по здравоохранению и безопасности продуктов Витениса Андрюкайтиса.

Хорошо забытый страх: как это было раньше

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Сегодня жителям развитых стран трудно представить что всего 60 лет назад в мире вовсю свирепствовали такие заболевания как оспа, полиомиелит, туберкулез, дифтерия, корь или столбняк. По всему миру, от беднейших африканских стран до США и Японии, у пунктов вакцинации стояли очереди родителей с маленькими детьми. Опасность была настолько очевидна, что американские и советские учёные сотрудничали в деле создания вакцин от полиомиелита — несмотря на "холодную войну". По данным Всемирной организации здравоохранения, вакцинация ежегодно спасает от 1 до 3 миллионов жизней во всем мире. Вакцины помогут сохранить 25 миллионов жизней в ближайшее десятилетие.

Казалось бы, всё это в прошлом. Однако болезни готовы вернуться в любой момент, так как их возбудители из природной среды никуда не исчезли. Они могут находиться в почве, воде, существовать в животных-носителях, и разумеется — в других людях.

Показательна история возвращения дифтерии, смертельно опасного заболевания. В республиках бывшего СССР действовала целенаправленная программа по прививанию от дифтерии. Однако в 1990-х годах, после распада СССР, отношение к прививкам стало скептическим. В результате быстро упал коллективный иммунитет, и заболеваемость дифтерией в России по сравнению с предыдущим десятилетием выросла в 20 раз. По официальным данным, дифтерией переболели 104 205 человек. Более шести тысяч человек умерло.

В Латвии отказ от обязательных прививок от дифтерии продолжался в 1990-х в течение семи лет. Тогда диагностировалось более 300 заболеваний каждый год. Сейчас ситуация стала несколько лучше, но и сегодня большая часть всех случаев заболевания дифтерией приходится на Латвию (с 2007 по 2017 год — 171 случай во всем Евросоюзе, из них 133 человека — в Латвии). С 2002 года в Латвии от дифтерии скончалось 20 человек, в том числе четверо детей. Никто из заболевших не был привит. Почему мы так беспечно относимся к собственному здоровью?

По примеру СССР и Китая

Одна из причин — в банальной лени и психологии. Человеку свойственно отрицать возможность беды, если лично он с ней давно не сталкивался. К примеру, в случае дифтерии и столбняка (тоже крайне опасное заболевание) нужно регулярно, раз в 10 лет проходить ревакцинацию: делать три укола с определенным интервалом. Очень многие просто забывают об этом — делают один-два укола, откладывают поход за третьим и ломают всю схему вакцинации.

Это свойство человеческой натуры прекрасно понимали в СССР, где существовала государственная схема обязательной вакцинации. Во многих отраслях деятельности было вообще невозможно проскочить мимо бдительного ока специалистов: без отметки о прививке просто не пускали на работу. Моряки, летчики, железнодорожники, шахтеры, геологи… Перечень специальностей, которые проходили регулярную диспансеризацию, можно продолжать долго.

Этим же путем предлагает идти и Еврокомиссия. План, который готовит Брюссель, предполагает внедрение регулярных проверок статуса вакцинации и регулярных возможностей вакцинации на разных этапах жизни (например, в школах и на рабочих местах, а также создание общей для всего ЕС электронной карточки вакцинации). Это облегчит работу с населением: например, вы будете получать напоминание о том, что вам необходимо посетить ближайшую поликлинику и получить очередной укол.   Если эта система кажется слишком строгой, то можно изучить практику Китая. Сейчас в этой стране действует государственная программа бесплатной обязательной прививки от 11 видов болезней среди детей, а именно — от гепатита Б, полиомиелита, кори, свинки, дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита А, энцефалита группы Б, миэломенингита и туберкулёза. Контроль за качеством производимых вакцин, а также за порядком и учетом в сфере вакцинации становится все жестче.

Современное суеверие

Еще в 1980-годах в развитых странах начал набирать популярность отказа от обязательной вакцинации (в первую очередь — детей). "Отказники" выдвигают два основных аргумента: во-первых, вакцины обладают побочными эффектами (например, могут привести к аутизму); во-вторых, зачем прививать детей, если нет реальной угрозы встретиться с заболеваниями?  

Латвийский иммунолог Юрий Перевощиков полагает, что такое отношение связано с тем, что "молодые родители не сталкивались с последствиями опасных болезней, как наши родители и бабушки-дедушки. Им кажется, что все не так опасно, так зачем мучить ребенка и прививаться?". Сохраняется и надежда на коллективный иммунитет: родители надеются, что их непривитый ребенок не заболеет, потому что дети вокруг него будут привиты. "Даже если вакцинация не проводится у пяти процентов новорожденных, то для Латвии это тысяча незащищенных от инфекции детей в год. На другой год — еще 1000, потом — еще… Лет за десять и более число восприимчивых к инфекции детей достигает критической массы, коллективный иммунитет не сдерживает распространения инфекции — возникает вспышка", — говорит Перевощиков.  

Отказу от вакцинации способствуют и околонаучные размышления о том, что вакцинация сама по себе несет вред — например, приводит в побочным эффектам вроде аутизма. При этом выясняется, что практически все ссылки на связь между прививками и аутизмом восходят к знаменитой статье Эндрю Уэйкфилда, опубликованной в 1998 году в солидном медицинском журнале The Lancet.

Надо отметить, что в научных журналах часто публикуются противоречивые данные, так как процесс научного познания весьма извилист. То, что кажется абсолютно верным сегодня, спустя год уже подвергается критике. В случае с исследованием Уэйкфилда было еще сложнее: во-первых, к его исследованию были вопросы (The Lancet отозвал статью, а затем автора исследования лишили врачебной лицензии из-за неэтичных действий и мошенничества). Во-вторых, он прямо не утверждал, что прививки связаны с риском аутизма ("…доступные данные не позволяют судить о том, есть ли какие-либо изменения в частоте синдрома или связь с вакцинацией"). То есть прямую связь между вакцинацией и аутизмом уже вывели журналисты, которым понравился видно бойкий заголовок. Далее пошли переводы, и вот уже тысячи родителей подвергают своих детей риску на основании одних лишь подозрений 20-летней давности.

  Как жить дальше? 

Нужно четко понимать, что человечество почти всю историю своего существования жило с ощущением того, что человек хрупок, а смерть может прийти в любой момент. Осознание причин неожиданных и часто массовых смертей и побудило ученых более 200 лет назад начать массовое наступление на инфекционные заболевания. Массовая вакцинация началась лишь после Второй мировой войны.  Вакцинация позволила практически избавиться от оспы, на подходе победа над полиомиелитом. Тем не менее — остаются опасные заболевания, которые по прежнему "не даются" медикам. Самое страшное из них — СПИД, вызываемый вирусом иммунодефицита человека. Медики обращают серьезное внимание и на грипп — по оценкам ECDC, ежегодно от гриппа умирает по меньшей мере 40 000 человек, отчасти из-за низкого охвата вакцинацией.  

Бактерии и особенно вирусы постоянно мутируют. В случае с гриппом вакцина, активная сегодня, скорее всего окажется бесполезной уже через год. Нужно быть так же готовыми к появлению новых штаммов известных бактериальных инфекций. А также к экзотическим для ЕС болезням, которые в эпоху общедоступных авиаперелетов могут распространяться стремительно. Именно поэтому Евросоюз настроен решительно. Первые шаги по борьбе за всеобщую вакцинацию намечены уже на 2019 год.

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