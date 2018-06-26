Девять стран ЕС создают европейские силы реагирования

Министры обороны девяти стран Евросоюза, включая Германию, Великобританию и Францию, объявили о создании совместных европейских сил реагирования, которые позволят Лондону оказывать военную поддержку Брюсселю и после завершения процесса выхода из Евросоюза. Соответствующий договор о намерениях был подписан в понедельник, 25 июня, в Люксембурге.

Инициатива реализуется по предложению президента Франции Эмманюэля Макрона, который в ходе своего выступления в сентябре минувшего года заявил о необходимости создания автономных сил обороны Европы, способных действовать без поддержки НАТО и Соединенных Штатов. В задачу коалиционных сил будет входить оперативное реагирование на кризисы вблизи европейских границ.

"Мы убеждены", что Европа должна быть "сильной, способной на большее, готовой защитить нас и наш суверенитет", подчеркнул министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.