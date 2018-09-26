День языков призван привлечь внимание к языковому и культурному многообразию ЕС

Во всех странах ЕС проходят различные мероприятия. 27 сентября Еврокомиссия проведет в Брюсселе открытую конференцию на тему мультиязычного образования и форм выражения культуры.

В Эстонии празднование Европейского дня языков началось в минувшее воскресенье в Нарве открытием языкового кафе. Сегодня до 16 часов все желающие могут принять участие в игре на Vikerraadio: на эстонском https://vikerraadio.err.ee/863311/vikerraadio-keeltemang-mis-keeles-kolavad-sepapoisid и английском языках https://vikerraadio.err.ee/864020/european-day-of-languages-radio-game-brother-john-in-english.

Представительство Еврокомиссии и Эстонский союз преподавателей немецкого языка совместно с EUNIC и действующими в Эстонии посольствами других стран провело языковую викторину для школьников. Всего в викторине приняло участие более 1250 учеников, победителем путем жеребьевки стал ученик Раквереской гимназии Крис Сиполайнен.

”Языки находятся на месте пересечения культуры, образования и идентитета. Развитие мультиязычия для Европейского союза крайне важно.

Языковое обучение стоит в центре нашей инициативы по созданию к 2025 году единого образовательного пространства ЕС”, — отметил еврокомиссар по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта Тибор Наврачич.

Также в этот день, ровно 60 лет назад, было принято постановление совета номер 1/58, которое стало правовой основной для мультиязычия в целом и работы переводчиков ЕС в частности.