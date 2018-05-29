Брюссель планирует на 24% урезать финансирование Эстонии

По данным британского издания Financial Times, Брюссель намерен перенаправить финансирование в размере 30 млрд евро из Восточной и Центральной Европы в южные страны, то есть в Грецию, Италию и Испанию.
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ФОТО и КАРТА: На Ярвевана теэ из-за ямы на дороге сильно нарушено движение. Пробки могут продолжаться весь день!
29.05.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
В результате организованного порталом поиска работы CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат исследования выяснилось, что для того, чтобы войти в 10% самых богатых в Эстонии, нужно получать брутто-зарплату более 2000 евро. За год 10-процентная граница немного повысилась, больше всего эта граница повысилась в Центральной и Южной Эстонии.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
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Müügiinsener
SKF ESTONIA (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 04.06.2018
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Kliendihaldur/müügisekretär
REHAU POLYMER OÜ
Tähtaeg: 04.06.2018
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Ekspordi müügijuht
ASTEL MODULAR OÜ (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 05.06.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Большая часть мебели в доме приобретена на блошиных рынках в Финляндии и Швеции. Так и сама спальная комната оформлена в духе ретро. В изголовье кровати находится старая кирпичная стена, покрашенная в черный цвет, а сама кровать имеет черную спинку, что дает интересный эффект ее полного слияния со стеной.