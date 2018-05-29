Брюссель планирует на 24% урезать финансирование Эстонии

По данным британского издания Financial Times, Брюссель намерен перенаправить финансирование в размере 30 млрд евро из Восточной и Центральной Европы в южные страны, то есть в Грецию, Италию и Испанию.

Министр инвестиций и развития Польши (которая потеряет 23% финансирования) Ежи Квециньский сказал, что такие урезания совершенно несправедливы и еще больше подольют масла в огонь напряжений внутри ЕС.

Финансирование Эстонии, Литвы, Чехии и Венгрии уменьшилось бы на 24%, то есть почти на четверть.