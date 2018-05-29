Брюссель планирует на 24% урезать финансирование Эстонии

По данным британского издания Financial Times, Брюссель намерен перенаправить финансирование в размере 30 млрд евро из Восточной и Центральной Европы в южные страны, то есть в Грецию, Италию и Испанию.
TOP НОВОСТИ
ФОТО и ВИДЕО DELFI: Как и из чего изготавливали бумагу в Средневековье? Студия Labora в Старом городе поддерживает древнюю традицию
29.05.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
В результате организованного порталом поиска работы CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат исследования выяснилось, что для того, чтобы войти в 10% самых богатых в Эстонии, нужно получать брутто-зарплату более 2000 евро. За год 10-процентная граница немного повысилась, больше всего эта граница повысилась в Центральной и Южной Эстонии.
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Ekspordi müügijuht
ASTEL MODULAR OÜ (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 05.06.2018
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Sekretär
ADVOKAADIBÜROO RASK (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 10.06.2018
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Kliendihaldur/müügisekretär
REHAU POLYMER OÜ
Tähtaeg: 04.06.2018
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"Мой лучший отдых в жизни". Смотрите, какие потрясающие фотографии прислали на главный конкурс года
29.05.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
ФОТОНОВОСТЬ: В Таллинне начался Поместный собор Эстонской православной церкви МП, где выберут нового митрополита
29.05.2018