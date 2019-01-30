Браудер дал ЕС рекомендации по борьбе с российскими ”грязными деньгами”

Во-вторых, Браудер предложил ЕС продлить срок давности дел об отмывании денег до десяти лет. Причем, как подчеркнул бизнесмен, отчет должен вестись с момента, когда правоохранителям той или иной страны удалось узнать о финансовом преступлении. По словам Браудера, прокуратура Дании не смогла должным образом расследовать преступления в рамках ”дела Магнитского”, связанного с обстоятельствами смерти адвоката Сергея Магнитского в московском СИЗО в 2009 году. Причиной отсутствия разбирательств стал тот факт, что в Дании срок давности преступлений истекает по прошествии пяти лет после их совершения. ”Срок давности [финансовых правонарушений] должен составлять как минимум десять лет, а отчет должен вестись с того момента, когда преступление было выявлено, а не когда оно было совершено”, — пояснил Браудер.

В-третьих, заявил Браудер, бремя доказательства законности происхождения собственности должно быть перенесено со следствия на самого обвиняемого. Как обратил внимание бизнесмен, такой принцип уже применяется в Нидерландах. ”В Голландии лица, которые были вовлечены в подозрительные финансовые транзакции, должны сами доказывать, что они действовали в рамках закона”, — сказал он. И добавил, что ”голландский подход” поможет следствию быстрее выявлять лиц, замешанных в отмывании денег.

В ходе слушаний Браудер заявил, что намерен продолжать политическую кампанию по борьбе с ”грязными деньгами” из России. Таким образом, бизнесмен намерен восстановить справедливость после смерти Магнитского, в которой он обвиняет коррумпированных российских чиновников.

В России Браудера обвиняют в преступной деятельности. В 2017 году Тверской суд приговорил его к девяти годам лишения свободы за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов. В прокуратуре также полагают, что бизнесмен может быть причастен к убийству своих сообщников, в том числе и Сергея Магнитского, являвшегося аудитором инвестиционного фонда Hermitage Capital, который возглавлял Браудер. В ноябре прошлого года в России Браудеру предъявили обвинение в организации преступного сообщества.