Более 80 процентов европейцев высказались за отмену перевода часов

В феврале Европейский парламент обратился к Еврокомиссии с просьбой дать "обоснованную оценку" директиве, касающейся перехода на летнее время. Документ, подготовленный по инициативе чешского парламентария Павла Свободы, поддержали 384 депутата, 154 были против. По словам Свободы, выпущенная в 1981 году директива Европейских сообществ, а также директива ЕС от 2001 года не имели ожидаемого эффекта.

При этом парламентарий сослался на последние исследования, опровергающие предположения о существенной экономии энергии в результате перевода часов дважды в год. Кроме того, изменения суточного ритма представляют собой существенный риск для здоровья людей и животных, подчеркнул депутат. Свобода также указал на данные, свидетельствующие о росте на 30 процентов числа ДТП в первую неделю после перевода стрелок часов.

В ФРГ стали переводить стрелки часов в 1980 году с целью экономии энергии, в ряде других европейских стран переход на летнее время был введен значительно раньше.

В России перевод часов был отменен в 2011 году по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева.