29.08.2018, 10:50

Более 80 процентов европейцев высказались за отмену перевода часов

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Deutsche Welle
EST 4
PantherMedia 22020055
PantherMedia 22020055Foto: Leo Lintang, PantherMedia / Leo Lintang

Более 80 процентов участников опроса, проведенного Еврокомиссией, проголосовали за отмену перехода на зимнее и летнее время. Об этом сообщили в среду, 29 августа, агентство dpa и немецкая газета Westfalenpost со ссылкой на информированные источники.

Примечательно, что большинство из проголосовавших за отмену перевода стрелок часов, предпочли бы оставить летнее время, отмечает далее dpa. В общей сложности в опросе участвовали 4,6 миллиона человек, из них 3 миллиона — жители ФРГ.

Выполняя соответствующую директиву Европарламента, Европейская комиссия 5 июля запустила сайт, на котором жители стран ЕС могли до 16 августа высказать мнение относительно перехода на зимнее и летнее время. Результаты опроса будут учтены при пересмотре директивы о переводе стрелок часов. Опрос не являлся референдумом, а носил консультационный характер. Тем не менее ожидается, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 12 сентября объявит о старте законодательной инициативы по отмене перехода на зимнее и летнее время, отмечает Westfalenpost.

Перевод часов не имел ожидаемого эффекта

В феврале Европейский парламент обратился к Еврокомиссии с просьбой дать "обоснованную оценку" директиве, касающейся перехода на летнее время. Документ, подготовленный по инициативе чешского парламентария Павла Свободы, поддержали 384 депутата, 154 были против. По словам Свободы, выпущенная в 1981 году директива Европейских сообществ, а также директива ЕС от 2001 года не имели ожидаемого эффекта.

При этом парламентарий сослался на последние исследования, опровергающие предположения о существенной экономии энергии в результате перевода часов дважды в год. Кроме того, изменения суточного ритма представляют собой существенный риск для здоровья людей и животных, подчеркнул депутат. Свобода также указал на данные, свидетельствующие о росте на 30 процентов числа ДТП в первую неделю после перевода стрелок часов.

В ФРГ стали переводить стрелки часов в 1980 году с целью экономии энергии, в ряде других европейских стран переход на летнее время был введен значительно раньше.

В России перевод часов был отменен в 2011 году по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева.

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