Безвизовым режимом с ЕС за неделю воспользовались 18 000 украинцев

За первую неделю после отмены визового режима между Украиной и Европейским союзом новой возможностью воспользовались 18 000 граждан Украины или 4% от общего числа украинцев, которые пересекли границу с ЕС за этот период, пишет rus.err.ee со ссылкой на украинские СМИ.

В сообщении отмечается, что в общей сложности границу с ЕС пересекли за этот период 441 000 украинцев, т. е. по безвизовому режиму из Украины выезжали 4% человек. По биометрическим паспортам, необходимым для использования этого режима, границу пересекли 90 000 человек (20% от общего числа).

Решение Совета ЕС о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны вступило в силу с 11 июня. Безвизовый режим позволяет украинцам, имеющим биометрический загранпаспорт гражданина Украины, находиться и свободно перемещаться по Европе не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.