Без нотариусов и переводов. С сегодняшнего дня ЕС отменяет многие формальности для документов

С субботы, 16 февраля, во всем Евросоюзе начинают действовать новые правила, призванные уменьшить число формальностей и трат на них для жителей ЕС, которые проживают за пределами своей страны.
Как сообщили Delfi в Еврокомиссии, с сегодняшнего дня, если человек переезжает в другую страну ЕС или живет там, ему больше не нужно заверять при подаче в госучреждения свои публичные документы (например, свидетельство о рождении, браке или смерти, бумага об отсутствии судимости) специальной печатью. До этого порядка 17 миллионов жителей ЕС вынуждены были тратить время и деньги на эту бюрократическую процедуру.
Помимо этого, с сегодняшнего дня во многих случаях не нужно будет обеспечивать официальный или заверенный у нотариуса перевод своего публичного документа. Однако при этом новая регула ЕС предусматривает и строгие меры защиты от случаев мошенничества, отметили в Еврокомиссии.
Если у госучреждения все же возникнут сомнению о подлинности документа, они смогут проверить его через специальную информационную систему, к которой подключены все страны ЕС.
Полный список сфер, на документы в которых распространяется новая регула:
факт рождения
факт того, что указанное лицо является живым
факт смерти
имя и фамилия
брак, в том числе способность вступить в брак, и семейное положение
развод или признание брака недействительным
официальные партнерские отношения, в том числе возможность вступления в них, и зарегистрированный статус
прекращение зарегистрированных партнерских отношений, признание их недействительными
родительский статус
адопция
место жительства
подданным какой страны человек является
отсутствие уголовной судимости
право голосовать и быть кандидатом на выборах в самоуправления и Европарламент.