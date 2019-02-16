Без нотариусов и переводов. С сегодняшнего дня ЕС отменяет многие формальности для документов



Как сообщили Delfi в Еврокомиссии, с сегодняшнего дня, если человек переезжает в другую страну ЕС или живет там, ему больше не нужно заверять при подаче в госучреждения свои публичные документы (например, свидетельство о рождении, браке или смерти, бумага об отсутствии судимости) специальной печатью. До этого порядка 17 миллионов жителей ЕС вынуждены были тратить время и деньги на эту бюрократическую процедуру.

Помимо этого, с сегодняшнего дня во многих случаях не нужно будет обеспечивать официальный или заверенный у нотариуса перевод своего публичного документа. Однако при этом новая регула ЕС предусматривает и строгие меры защиты от случаев мошенничества, отметили в Еврокомиссии.

Если у госучреждения все же возникнут сомнению о подлинности документа, они смогут проверить его через специальную информационную систему, к которой подключены все страны ЕС.