16.02.2019, 12:40

Без нотариусов и переводов. С сегодняшнего дня ЕС отменяет многие формальности для документов

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rus.DELFI.lv
EST 21
Raamatupidaja
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

С субботы, 16 февраля, во всем Евросоюзе начинают действовать новые правила, призванные уменьшить число формальностей и трат на них для жителей ЕС, которые проживают за пределами своей страны.


Как сообщили Delfi в Еврокомиссии, с сегодняшнего дня, если человек переезжает в другую страну ЕС или живет там, ему больше не нужно заверять при подаче в госучреждения свои публичные документы (например, свидетельство о рождении, браке или смерти, бумага об отсутствии судимости) специальной печатью. До этого порядка 17 миллионов жителей ЕС вынуждены были тратить время и деньги на эту бюрократическую процедуру.

Помимо этого, с сегодняшнего дня во многих случаях не нужно будет обеспечивать официальный или заверенный у нотариуса перевод своего публичного документа. Однако при этом новая регула ЕС предусматривает и строгие меры защиты от случаев мошенничества, отметили в Еврокомиссии.

Если у госучреждения все же возникнут сомнению о подлинности документа, они смогут проверить его через специальную информационную систему, к которой подключены все страны ЕС.

Полный список сфер, на документы в которых распространяется новая регула:

  • факт рождения
  • факт того, что указанное лицо является живым
  • факт смерти
  • имя и фамилия
  • брак, в том числе способность вступить в брак, и семейное положение
  • развод или признание брака недействительным
  • официальные партнерские отношения, в том числе возможность вступления в них, и зарегистрированный статус
  • прекращение зарегистрированных партнерских отношений, признание их недействительными
  • родительский статус
  • адопция
  • место жительства
  • подданным какой страны человек является
  • отсутствие уголовной судимости
  • право голосовать и быть кандидатом на выборах в самоуправления и Европарламент.
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