Ансип представил новую систему свободного перемещения данных в ЕС

Еврокомиссия предложила принять новые нормы, которые будут лучше регулировать свободное перемещение не являющихся личными данных внутри Евросоюза.

Вместе с уже имеющимися нормами регулирования личных данных, новая система позволит хранить и обрабатывать неличные данные по всему ЕС. Это улучшит конкурентоспособность европейских предприятий и сделает более современными общественные услуги на едином рынке услуг передачи данных ЕС.

Отмену локальных ограничений перемещения данных считают важнейшим фактором, который позволит удвоить роста экономики данных к 2020 году — до 4% от ВВП — и получить дополнительные 8 миллиардов евро.

”Цифровая экономика Европы разделена в каждом государстве. Это препятствует расширению цифрового развития Европы. Новое постановление, совместно с нормами обращения с персональными данными ЕС, позволит всем типам данных свободно перемещаться на едином рынке. Свободное перемещение данных поможет стартапам и малым предприятиям, облегчив разработку новых инновационных услуг и выход на новые рынки”, — объяснил вице-президент ЕК по вопросам единого цифрового рынка Андрус Ансип.

Система включает в себя три элемента: принцип свободного трансграничного перемещения неличных данных, принцип доступности данных для нормативного регулирования и кодекс поведения ЕС для устранения препятствий, которые не позволяют сменить поставщика услуг и вернуть данные обратно в ИТ-системы пользователей.

Новые нормы позволят создать в ЕС действительно единый рынок хранения и обработки данных, что в свою очередь сделает цены на хранение и обработку данных более доступными для пользователей.