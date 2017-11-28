Анализ: ожидаемая продолжительность жизни эстоноземельцев увеличилась

Еврокомиссия опубликовала углубленный анализ систем здравоохранения государств-членов Евросоюза, который рассматривает здоровье населения, серьезные факторы риска и эффективность системы здравоохранения, ее доступность и способность к адаптации. Согласно оценке ЕК, здоровье эстоноземельцев улучшилось и быстро приближается к среднему показателю по ЕС.

Еврокомиссия хочет представить странам ЕС убедительные данные и пояснения, чтобы поддержать государственные медицинские учреждения в решении проблем и принятии правильных политических и инвестиционных выборов.

В анализе системы здравоохранения Эстонии указано, что состоянии здоровья местных жителей улучшилось и быстро приближается к среднему показателю по ЕС. Однако социально-экономическое неравенство продолжает быть на высоком уровне.

Хотя ожидаемая продолжительность жизни увеличилась, но здоровье эстоноземельцев в прибавившийся период времени хуже, чем у жителей других стран.

Уменьшение регулирования в девяностых не принесло ожидаемых эффективных и доступных медицинских услуг, вследствие чего постепенно восстанавливается централизованное планирование и регулирование.

Профили здоровья стран ЕС были разработаны в сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейским центром контроля политики и систем здравоохранения.

Анализы систем здравоохранения 28 стран доступны здесь.