Амбициозно, но реалистично: Еврокомиссия желает, чтобы Банковский союз был готов не позднее 2018 года

Вчера Еврокомиссия представила планы по ускорению создания отсутствующих на данный момент частей Банковского союза, целью которых является сделать Экономический и финансовый союз более стабильным и устойчивым к шоковым ситуациям, ограничивая при этом долю публичного сектора при распределении рисков.

В сообщении комиссии представлен амбициозный, но реалистичный план по достижению договоренностей по незавершенным пока элементам Банковского союза, исходя из взятых на себя советом обязательств. Вместе с Союзом рынков капитала Банковский союз будет поддерживать стабильную и интегрированную финансовую систему ЕС.

"Действующий в полной мере Банковский союз необходим для будущего Экономического и финансового союза и финансовой системы, направленной на создание рабочих мест и экономический рост. Нам нужен банковский сектор, способный справляться с кризисами. Банковский сектор, где риски будут распределены внутри частного сектора, что обеспечит невозможность выставления счета напрямую налогоплательщику. Сегодня мы представляем прагматичные идеи, которые помогут одновременно заниматься как распределением рисков, так и их снижением. Надеюсь, наши идеи дадут полезную почву для размышлений законодателям ЕС и помогут им достичь консенсуса по оставшимся мерам к 2018 году”, — отметил вчера вице-президент Еврокомиссии и уполномоченный по вопросам финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдис Домбровскис.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также отметил, что Банковский союз сможет действовать только в случае одновременного снижения и распределения рисков. Комиссия уже представила соответствующие предложения — еще в ноябре прошлого года был разработал масштабный пакет мер по уменьшению рисков, для внедрения которого необходимо внести изменения в правовые акты банковского сектора. Теперь комиссия призывает Европарламент и страны-участницы без промедления начать действовать в этом направлении.

Несмотря на уменьшение доли просроченных кредитов, комиссия предлагает новые меры по их уменьшению и увеличению разнообразия банковских инвестиций в государственные векселя. По части распределения рисков комиссия намерена представить несколько предложений, которые поддержат работу Европарламента и совета по принятию схемы обеспечения вкладов Европы для того, чтобы вклады граждан в Банковском союзе были обеспечены на среднем уровне. Это важный элемент, который на данный момент отсутствует.

В сообщении представлены и возможности по скорейшему созданию используемого в качестве последней возможности общего механизма защиты на основе бюджета, о чем страны-участницы договорились еще в 2013 году. Этот механизм призван обеспечивать дееспособность системы и достаточное количество решений для единых фондов для разрешения кризисов даже на случаи, когда будет требоваться разрешить сразу несколько кризисов крупных банков.