9 мая может стать общеевропейским государственным праздником

Голосование в Европарламенте по данному вопросу состоится уже в этом месяце, передает Politico.

Насколько известно, за соответствующую резолюцию выступают Европейская народная партия, социал-демократическая фракция Европарламента, фракция Альянса либералов и демократов за Европу и фракция Зеленых/Европейского свободного альянс

”У нас есть гимн и флаг. У нас, народа Евросоюза, должен быть межгосударственный день, который ознаменовал бы, сколько у нас всего общего”, — сказал идейный вдохновитель кампании Хосе Франсиско Сигуэнса.