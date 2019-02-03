03.02.2019, 11:50

9 мая может стать общеевропейским государственным праздником

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rus.delfi.ee
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Euroopa Päev 2018
Euroopa Päev 2018Foto: Raul Mee,

9 мая, День Европы, может стать для Эстонии и других стран ЕС государственным праздником, а, следовательно, и выходным днем. Также 9 мая отмечается День победы в Великой Отечественной войне.

Голосование в Европарламенте по данному вопросу состоится уже в этом месяце, передает Politico.

Насколько известно, за соответствующую резолюцию выступают Европейская народная партия, социал-демократическая фракция Европарламента, фракция Альянса либералов и демократов за Европу и фракция Зеленых/Европейского свободного альянс

”У нас есть гимн и флаг. У нас, народа Евросоюза, должен быть межгосударственный день, который ознаменовал бы, сколько у нас всего общего”, — сказал идейный вдохновитель кампании Хосе Франсиско Сигуэнса.

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