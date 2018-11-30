30.11.2018, 20:35

18-летняя молодежь может получить паспорт путешественника, который даст возможность путешествовать по Европе

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rus.delfi.ee
EST
Turistid
TuristidFoto: Tanel Meos

Еврокомиссия объявляет об открытии второго тура DiscoverEU. С четверга по вторник, 11 декабря, до 13 часов 18-летняя молодежь может ходатайствовать о паспорте путешественника, который даст возможность следующим летом путешествовать по Европе.

Первый тур прошел успешно, и 15 000 молодых людей и девушек с июля по октябрь 2018 года путешествовали по Европе.

Кто и как?

В этом отборочном туре смогут принимать участие все граждане ЕС, родившиеся в промежуток с 1 января 2000 по 31 декабря 2000 года.

Заинтересованные могут подать заявку через Европейский молодежный портал. Там следует зарегистрироваться и описать свои планы путешествия. Всего будет роздано 12 000 паспортов. Выбор будет осуществлен на основании пяти вопросов викторины. Они связаны с культурами Европы и разнообразием, с молодежными инициативами ЕС и с грядущими выборами в Европарламент. Также будет еще дополнительный вопрос во втором туре.

В этом отборочном туре комиссия призывает участвовать молодежь с особыми потребностями и с социальными проблемами. Молодому человеку или девушке комиссия предоставит также информацию и советы, а также покроет все необходимые расходы на помощь.

Путешествовать можно и в одиночку, и в группе до пяти человек. В основном путешествуют на поезде. Чтобы могла присоединиться молодежь со всего континента, есть возможность передвигаться также на автобусе или пароме, в исключительных случаях — на самолете.

Каждой стране-члену ЕС выделяется количество паспортов путешественника на основании доли населения страны от всего населения ЕС. На Эстонию выделено 36 паспортов.

На реализацию этого проекта в 2018 году из бюджета выделяется 12 млн евро. С 2021 года эта сумма будет значительно увеличена — до 700 млн евро. Как указывает агентство dpa, ссылаясь на информацию, полученную в кругах близких к Еврокомиссии, количество билетов, предоставляемых той или иной стране ЕС, будет пропорционально ее населению.

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