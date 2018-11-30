18-летняя молодежь может получить паспорт путешественника, который даст возможность путешествовать по Европе

Первый тур прошел успешно, и 15 000 молодых людей и девушек с июля по октябрь 2018 года путешествовали по Европе.

Кто и как?

В этом отборочном туре смогут принимать участие все граждане ЕС, родившиеся в промежуток с 1 января 2000 по 31 декабря 2000 года.

Заинтересованные могут подать заявку через Европейский молодежный портал. Там следует зарегистрироваться и описать свои планы путешествия. Всего будет роздано 12 000 паспортов. Выбор будет осуществлен на основании пяти вопросов викторины. Они связаны с культурами Европы и разнообразием, с молодежными инициативами ЕС и с грядущими выборами в Европарламент. Также будет еще дополнительный вопрос во втором туре.

В этом отборочном туре комиссия призывает участвовать молодежь с особыми потребностями и с социальными проблемами. Молодому человеку или девушке комиссия предоставит также информацию и советы, а также покроет все необходимые расходы на помощь.

Путешествовать можно и в одиночку, и в группе до пяти человек. В основном путешествуют на поезде. Чтобы могла присоединиться молодежь со всего континента, есть возможность передвигаться также на автобусе или пароме, в исключительных случаях — на самолете.

Каждой стране-члену ЕС выделяется количество паспортов путешественника на основании доли населения страны от всего населения ЕС. На Эстонию выделено 36 паспортов.