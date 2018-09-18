18.09.2018, 22:00

18-летний эстонец занял второе место в международном конкурсе молодых ученых

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rus.delfi.ee
EST
Siirdemeditsiini keskus
Foto on illustratiivneFoto: Argo Ingver

Сегодня в Дублине состоялась церемония награждения победителей конкурса молодых ученых. Второе место занял 18-летний эстонец Карл Хендрик Тамкиви, сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.

Для первого, второго и третьего места в свою очередь предусматривалось по три призовых места. Первое место получили молодые ученые из Германии и Канады, второе — из Эстонии, Франции и Португалии, третье — из Грузии, Южной Кореи и Китая.

Темой исследовательской работы Тамкиви было гнездование летучих мышей в Германии.

Призовой фонд конкурса составил 57 500 евро. Также победители получат возможность принять участие в научных поездках.

Задача конкурса состоит в содействии тому, чтобы молодежь чаще смотрела в сторону науки как будущей профессии.

В этом году конкурс прошел в 30-й раз. В нем приняло участие 135 молодых людей из 38 стран.

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