18-летний эстонец занял второе место на международном конкурсе молодых ученых

Для первого, второго и третьего места в свою очередь предусматривалось по три призовых места. Первое место получили молодые ученые из Германии и Канады, второе — из Эстонии, Франции и Португалии, третье — из Грузии, Южной Кореи и Китая.

Темой исследовательской работы Тамкиви было гнездование летучих мышей в Германии.

Призовой фонд конкурса составил 57 500 евро. Также победители получат возможность принять участие в научных поездках.

Задача конкурса состоит в содействии тому, чтобы молодежь чаще смотрела в сторону науки как будущей профессии.

В этом году конкурс прошел в 30-й раз. В нем приняло участие 135 молодых людей из 38 стран.