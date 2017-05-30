100 000 молодых людей смогут принять участие в Европейском корпусе солидарности

Сегодня Еврокомиссия заложила прочную основу Европейского корпуса солидарности, представив бюджетный план на следующие три года и предложения по принятию соответствующей правовой базы.

Согласно предложению комиссии, в период 2018-2020 гг на корпус солидарности будет выделено 341,5 млн евро, в результате чего в проекте смогут принять участие 100 000 молодых людей, сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.

„Солидарность — это не просто принцип, это образ мыслей, характеризующий сущность Европейского союза. Корпус солидарности — это олицетворение этой сущности. Я горжусь теми вещами, которые представляет корпус солидарности, и выражаю благодарность всем участникам и организациям, предлагающим молодежи рабочие места. Сегодня мы предоставили корпусу соответствующую правовую форму и необходимый для его дальнейшей деятельности бюджет. Душой корпуса солидарности и солидарности Европы являются участники проекта на местах”, — отметил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В ходе первого этапа, запущенного в декабре 2016 года, было инициировано восемь программ, предоставляющих возможности для работы и волонтерской деятельности. О своем желании принять участие в проекте сообщили более 30 000 молодых людей, а первые из них уже приступили к своим новым обязанностями.

В ходе следующего этапа планируется поддержать участников проекта в течение 12 месяцев их волонтерской деятельности; в течение 2-6 месяцев практики или 2-12 месяцев рабочего периода. Кроме того, возможность в течение определенного времени (от двух недель до двух месяцев) сделать что-то заслуживающее внимания получат и группы, состоящие из 10-40 молодых людей из нескольких стран. Более маленьким группам (как минимум 5 человек) предоставится возможность создать и внедрить проекты солидарности (в течение 2-12 месяцев) на местном уровне и по собственной инициативе. Кроме того, планируется посредством сетевой работы привлечь новых участников; внести изменения в добрые обычаи, оказывать поддержку после участия в проектах и создать сеть ”выпускников” корпуса.

Данный проект дает молодежи Европы дополнительную возможность принимать участие в деятельности, призванной решить общественные проблемы и укрепить общины. Кроме того, участие в проекте поможет молодым людям свои умения и компетенцию, которые так необходимы им для начала личного и профессионального развития.

Любое общественно-правовое или частно-правовое учреждение, соответствующее жестким требованиях качества, может представить Европейскому корпусу солидарности своей проект. Внедрением проекта занимается Еврокомиссия, бюро программы „Eramus+” на местах в странах-участницах и Агентство по образованию, аудиовизуальной и культурной продукции. Для улучшения интеграции участников корпуса в рынок труда, планируется активно привлекать занимающиеся предоставлением услуг по занятности учреждения государственного и частного секторов, а также торговые палаты.