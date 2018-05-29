29.05.2018, 11:04

"Зеркало" - передача, которая будет помогать людям. Телеканал ETV+ запускает новый пилотный проект

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rus.delfi.ee
EST
"Зеркало" - передача, которая будет помогать людям. Телеканал ETV+ запускает новый пилотный проект
ETV+

В среду, 30 мая, в 19:30 в эфире телеканала ETV+ стартует новая программа под названием "Зеркало". Первый выпуск — пилотный. И судьба нового проекта зависит только от вас — наших зрителей.

"Зеркало" — передача, в которой мы будем помогать людям, защищать их интересы. Если вы недовольны качеством какой-то услуги, вам продали бракованный товар или каким-то иным образом ущемили ваши права, позвоните нам по телефону +372 54 54 05 05 или напишите на электронную почту zerkalo@err.ee. Дайте знать о своей проблеме и мы обязательно придем вам на помощь! Если программа "Инсайт" занимается глубокими темами коррупции, мошенничества, обмана, то "Зеркало" — это реалити о бытовых проблемах. А значит ведущий Виталий Вестеринен может оказаться и у вас в гостях.

Делает передачу креативный продюсер с 20-летним опытом Тоомас Перли со своей командой продюсерского центра Osakond OÜ. А шоумен Виталий Вестеринен предстает в довольно необычном для себя качестве, и обсуждает с людьми вопросы, которые их действительно беспокоят. Редакторы проекта: Дмитрий Куликов и Варвара Рейно.

"Думаю, у передачи есть шансы понравиться зрителю, благодаря своей простоте в исполнении, своей "близости" к людям и интересному, лёгкому взгляду на серьезные проблемы", — считает редактор Варвара Рейно.

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