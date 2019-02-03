Завтра на ETV+! ”Пудра-Show” поговорит о родне

”Надо понимать, что наши родители — дети своих родителей. А у послевоенного поколения вопрос выживания стоял очень остро, и никто с детьми не сюсюкался. Сейчас другие ценности и другие отношения”, — замечает Елена Соломина.

Элла Аграновская: ”Думаю, что отношения родителей и детей можно разбирать до второго пришествия, и у каждой стороны будет своя правда. Но сколько бы лет ни было ребенку, мать всегда будет за него переживать, а его всегда это будет раздражать”.

”А она, в свою очередь, будет думать: вот же, свинья неблагодарная!” — отреагирует Женя Волохонская.

”Давайте поговорим о дальних родственниках, — предложит Юлия Календа. — Большая родня — это прекрасно: случись что — у тебя за спиной дяди, тёти, а я у мамы одна, и всегда понимала, что другой поддержки у меня нет”.

Казалось бы, избитый житейский сюжет — конфликт поколений. Но в студии появится гость — и разговор потечет совершенно в другом направлении. Актёр театра и кино Тимур Еремеев — сын известного артиста Спартака Мишулина. Но как только он рассказал об этом в интервью одному изданию, законная дочь Мишулина объявила Тимура самозванцем и подала на него в суд. Эта история получила широкую огласку.

В эфире программы ”Пудра- Show” — новые детали и подробности. И к тому же очень симпатичный гость!

Смотрите в понедельник, 4 февраля, в 20.30 на канале ETV+!